الخميس 16 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد زبدة الشيا للشعر، لتقويته وحمايته من التساقط

فوائد زبدة الشيا،
فوائد زبدة الشيا، فيتو

فوائد زبدة الشيا للشعر، عديدة، وزبدة الشيا هي مادة دهنية صلبة طبيعية يتم استخراجها من بذور شجرة الشيا التي تنمو في غرب إفريقيا، وتتميز زبدة الشيا بالعديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائدها للشعر.

 

فوائد زبدة الشيا للشعر
 

وأكدت خبيرة العناية بالشعر والبشرة سامنثا جريج، أن فوائد زبدة الشيا للشعر عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

 

ترطيب الشعر:
زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية الأساسية، مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك، والتي تساعد على ترطيب الشعر وتقليل جفافه. كما أنها تحتوي على فيتامينات A وE، والتي تساعد أيضًا على ترطيب الشعر.

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تقوية الشعر:
زبدة الشيا تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف. كما أنها تساعد على تقوية بصيلات الشعر، مما يقلل من تساقط الشعر.

 

منع تقصف الشعر:
زبدة الشيا تساعد على تنعيم الشعر وتقليل تشابكه، مما يساعد على منع تقصف الشعر.

 

علاج قشرة الرأس:
زبدة الشيا لها خصائص مضادة للالتهابات، تساعد على علاج قشرة الرأس. كما أنها تساعد على ترطيب فروة الرأس، مما يقلل من الجفاف والحكة، مما قد يساعد في علاج قشرة الرأس.

فوائد زبدة الشيا للشعر

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة والشعر، فيما يلي بعض الطرق لاستخدام زبدة الشيا للشعر:

 

استخدام زبدة الشيا على الشعر كبلسم:
يمكن استخدام زبدة الشيا كبلسم طبيعي للشعر.
للقيام بذلك، سخني ملعقة كبيرة من زبدة الشيا في الميكروويف حتى تذوب. ثم، ضعي الزبدة المذابة على شعرك وفروة رأسك. اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

استخدام زبدة الشيا كحمام كريم:
يمكن استخدام زبدة الشيا كحمام كريم للشعر. للقيام بذلك، سخني كمية كافية من زبدة الشيا حتى تذوب. ثم، ضعي الزبدة المذابة على شعرك وفروة رأسك. اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي شعرك بالشامبو.

إضافة زبدة الشيا إلى الشامبو أو البلسم:
يمكن إضافة زبدة الشيا إلى الشامبو أو البلسم الخاص بك للحصول على فوائد إضافية للشعر. 
للقيام بذلك، أضيفي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا المذابة إلى الشامبو أو البلسم الخاص بك. ثم، استخدمي الشامبو أو البلسم كما تفعلين عادةً.

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