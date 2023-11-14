الاحتلال الإسرائيلي يهدم نصبًا تذكاريًا لياسر عرفات في الضفة الغربية (فيديو)

نصب ياسر عرفات التذكاري، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بهدم نصب تذكاري للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في مخيم طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي جرافة للجيش الإسرائيلي وهي تهدم النصب.

🔴 اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے کے تلکرم میں سابق فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی یادگار کو مسمار کر دیا۔ pic.twitter.com/q6vbVPM63n — RTEUrdu (@RTEUrdu) November 14, 2023

قوات الاحتلال تدمر النصب التذكاري للشهيدة شيرين أبو عاقلة

وفي الـ 27 من أكتوبر الماضي، حطمت جرافات إسرائيلية، النصب التذكاري للصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، على مدخل مخيم جنين للاجئين.

وكانت تلك المرة الثانية التي يحطّم فيها الاحتلال النصب التذكاري لـ"شيرين أبو عاقلة" خلال 4 أشهر بعدما دُشّن يوم 11 مايو 2023، تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهادها، التي أقيمت في مكان الحادثة.

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وبحسب الصحف الفلسطينية، قال شهود عيان: إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها، وشرعت جرافة عسكرية بتدمير شارع الشهيدة أبو عاقلة ونصبها التذكاري.

وأكد الشهود، أن الجيش تعمد تخريب الشارع وحطم النصب التذكاري لـ"شيرين أبو عاقلة".



وفي وقت سابق من اليوم، وقع فيه أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الخطاب يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطاب يعد جزءا من معارضة داخلية متزايد لتأييد الإدارة للحرب.

ويدعو الخطاب بايدن للسعي إلى وقف إطلاق النار فورا فى قطاع غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخطاب هو الأحدث فى سلسلة من الخطابات الاعتراضية من قبل مسئولين فى مختلف أنحاء الإدارة، بينها ثلاث مذكرات داخلية إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقعها العشرات من موظفي الخارجية الأمريكية وأيضا خطاب مفتوح موقع من قبل أكثر من ألف موظف بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع في غزة

ولفتت الصحيفة إلى أن هوية الموقعين على الخطاب المقدم اليوم الثلاثاء، وأيضا ذلك الموقع من قبل موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أخفوا هوياتهم خوفا على سلامتهم الشخصية والخطر لمحتمل من فقدان وظائفهم. ويجب أن يكشف الموقعون على رسائل الاعتراض بالخارجية الأمريكية على أسمائهم، إلا أن هذه الرسائل لم يتم إصدارها علنا.

وجاء فى الخطاب: ندعو الرئيس بايدن إلى مطالبة عاجلة بوقف إطلاق النار والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي بتأمين الإطلاق الفوري لسراح الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المعتقلين بشكل تعسفي، وإعادة المياه الوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية وعبور مساعدات إنسانية كافية إلى قطاع غزة.