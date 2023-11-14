الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الضفة الغربية إلى 193 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى 193 شهيدا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر طبية فجر اليوم الثلاثاء، بمقتل 5 شبان فلسطينيين في مخيم طولكرم، بينهم 3 قتلوا بصاروخ أطلقته القوات الإسرائيلية من طائرة مسيرة.

وأكدت وزارة الصحة "استشهاد الشابين محمود علي حدايدة (25 عاما) وحازم محمد حصري (28 عاما) بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، خلال عدوان الاحتلال على طولكرم".

Advertisements

وبمقتل حدايدة والحصري ترتفع حصيلة ضحايا محافظة طولكرم منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 شهيدا.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 11240 شهيدا، بينهم 4630 طفلا، و3130 امرأة، و198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحفيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

أما على الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1500 شخص، وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح، إلى جانب مقتل 365 جنديا إسرائيليا.