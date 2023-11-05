الأحد 05 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

وزير الخارجية الأمريكي يلتقي أبو مازن في رام الله

وزير الخارجية الأمريكي،
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فيتو

يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى رام الله، الأحد، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ ليبحث معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، العمل على الوصول إلى هدنات إنسانية "مؤقتة" في غزة، إلا أنه قال: إن الولايات المتحدة تعتقد أن وقف إطلاق النار خلال العدوان الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر.

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وشارك وزير الخارجية سامح شكري، في اجتماع وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

وقف آلة الحرب في قطاع غزة

واجتمع وزراء الخارجية بحسب تصريحات السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في ظل جهود عربية مكثفة لوقف آلة الحرب في قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.


موقف عربي موحد لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة

وأكد أبو زيد، أن هناك موقفًا عربيًّا موحدًا لا يقبل الاهتزاز ولا المواربة سيتم نقله إلى وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين، مشددين على التالي:
1- ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية.
2- المطالبة بأولوية دخول المساعدات.
3-رفض تهجير الفلسطينيين.
4- إنهاء الاحتلال.
5- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتوجه الوزير شكري أمس إلى عمَّان، للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف تنسيق الجهود من أجل وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
 

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أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

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