الأحد 20 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

نصائح مهمة من الصحة لمنع تعرض الأطفال للحروق بالمنزل

تعرض الأطفال للحروق
تعرض الأطفال للحروق في المنزل، فيتو

وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح لحماية الأطفال من التعرض للحروق داخل المنزل.

وتضمنت أهم تلك النصائح:


١- ضرورة فصل المكواة والأجهزة المماثلة في حالة عدم استخدامها

٢- ضبط درجة حرارة السخانات بالمنزل على درجة حرارة لا تتجاوز 49  لتجنب الحروق أثناء الاستحمام

٣- حفظ السوائل الساخنة بعيدا عن متناول الأطفال

٤- حفظ المواد الكيميائية والولاعات وأعواد الثقاب بعيدا عن متناول الأطفال

٥- لا يجب حمل الطفل أثناء الطبخ على الموقد

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نصائح لتجنب الحروق في المنزل

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت عن إمكانية التعامل مع الحروق في المنزل ولكن بشروط

 

شروط التعامل مع الحروق في المنزل 

وأوضحت أن هذه الشروط تتضمن أن يكون الحرق صغيرا وحجمه أقل من ٣ بوصة أو أقل من ٧.٥ سم، موضحة أنه إذا كان حجمه أكبر من ذلك يفضل الذهاب للطبيب.

 

وأشارت إلى أن من ضمن شروط التعامل مع الحروق في المنزل أن يكون الحرق سطحيا أي يجب ألا تزال منه طبقة كاملة من الجلد.

 

 

شروط التعامل مع الحروق في المنزل

وأوضحت ضرورة ألا يكون المصاب طفلا وعمره أقل من ٥ سنوات أو كبار السن فوق السبعين عاما

وأكدت أنه ينبغي ألا تكون الإصابة في منطقة خطر بالجسم، مثل  الوجه أو الأغشية المخاطية مثل الفم أو الأعضاء التناسلية وألا يكون الحرق في مساحة محيط كامل مثلا الذراع بأكمله أو في الوجه.

 

والحروق التي نتعرض لها يوميا في حياتنا لها درجات وأنواع وتتوقف طريقة علاج كل نوع حسب درجة الحرق

 

وقالت إن هناك درجات من الحروق منها حرق الدرجة الأولى وهي التي تصيب الطبقات السطحية من الجلد، وتظهر علي الجلد في شكل احمرار فقط

 حروق الدرجة الأولى لا تظهر فيها فقاعات مياه علي الجلد 

 

وأوضحت أن حروق الدرجة الأولي لا تظهر فيها فقاعات مياه علي الجلد أو يتعرض الجلد إلى إزالة طبقة من الجلد.

وأشارت أن أعراض الحروق من الدرجة الثانية هي ظهور فقاعات مياه، نتيجة أن الحرق يصل إلى عمق من الجلد لطبقة تساوي بين الطبقة السطحية والطبقة العميقة، مما يؤدي إلى انفصال الجلد.

وأكدت أن حروق الدرجة الثالثة تعني أن الحرق استطاع أن يزيل الطبقة السطحية من الجلد ويصل إلى طبقة  أعمق من الجلد والحروق التي تحدث في الجلد، عبارة عن تلف يحدث في أنسجة الجلد.


وأكدت أن الجلد يحتاج إلى من أسبوعين إلى 4 أسابيع لتجديد خلايا الجلد بعد الحروق للمساعدة في  التئامه.

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وأوضحت أنه خلال الفترة التي يحتاج إليها الجلد لتجديد نفسه لا يجب أن يتعرض لإصابات جديدة منها التعرض إلي أشعة الشمس مباشرة بدون وقاية، وكذلك عدم تعرض الجلد إلى ملابس شديدة الخشونة.

 

 

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السوائل الساخنة المواد الكيميائية وزارة الصحة حماية الاطفال تجديد خلايا الجلد حروق من الدرجة الثانية

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