الجمعة 17 نوفمبر 2023
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منوعات

برج جاريسيندا في بولونيا، أشهر معالم إيطاليا مهدد بالانهيار

برجا جاريسيندا وأسينيلي
برجا "جاريسيندا" و"أسينيلي" المائلان في بولونيا، فيتو

خطر الانهيار يهدد برج جاريسيندا الشهير في بولونيا، وفقًا لتقرير علمي تم تقديمه هذا الأسبوع إلى عمدة المدينة في شمال إيطاليا.

وأوضحت صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"كورييري ديلا سيرا" الإيطاليتان أن الخبراء أشاروا إلى تصدعات جديدة في البرج وزيادة في التأرجح، ودعوا إلى إجراءات عاجلة لتثبيت البرج الذي بني في القرن الثاني عشر.

أشهر المعالم السياحية في بولونيا

ويعتبر برجا "جاريسيندا" و"أسينيلي" المائلان في ساحة "بيازا دي بورتا رافيجنانا" المركزية من أشهر المعالم السياحية في بولونيا. 

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 برجا "جاريسيندا" و"أسينيلي" المائلان في بولونيا، فيتو

البرجان كانا يثيران القلق منذ فترة طويلة، مع التركيز بشكل رئيسي على برج "جاريسيندا" الأصغر.

ارتفاع البرج 48 مترًا

ويصل ارتفاع البرج إلى 48 مترًا، ويبلغ انحرافه عن المحور الرئيسي حوالي 3.2 أمتار.

وقد أطلقت لجنة الخبراء الآن أعلى مستوى من الإنذار. 

إلى ذلك، قال أميديو بيليني، المهندس المعماري في اللجنة: "لا يمكننا القول إذا كان شيئا لن يحدث للبرج، أو إذا كان سيكون هناك انهيار جزئي أو مفاجئ".

وطالب المدينة باتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن.

وضربت السلطات الساحة المحيطة حصارا حول البرجين الشهر الماضي بسبب الصدوع والتأرجح غير المعتاد.. ومن المرجح أن تظل الساحة مغلقة لسنوات.

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