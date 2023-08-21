نصائح من هيئة الدواء لتقليل انتشار قمل الرأس

قمل الرأس من أكتر الحشرات التي تظهر في فصل الصيف وتزيد في فروة رأس الأطفال وتسبب الشعور بحكة في الرأس.

أعراض قمل الرأس

وكشفت هيئة الدواء المصرية عن أهم أعراض قمل الرأس منها:

١- جروح في فروة الرأس ​

٢- حكة مستمرة في الرأس

وحذرت هيئة الدواء المصرية من أن قمل الرأس ينتقل بسهولة من مصاب لآخر.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بضرورة استشارة الصيدلي عن المستحضرات الموضعية التي يمكن استخدامها للتخلص من العدوى​.

نصائح للمساعدة في منع وتقليل انتشار قمل الرأس

​وجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للمساعدة في منع وتقليل انتشار قمل الرأس:​

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-تعليق الملابس على حامل منفصل بعيدًا عن ملابس الآخرين.​

-تجنب مشاركة الأمشاط، وفُرش الشعر والقبعات والأوشحة.​

-تجنب الاستلقاء على الوسائد التي لامسها شخص آخر مصاب بقمل الرأس.​

كانت هيئة الدواء المصرية أوضحت إنه ينتشر في فصل الصيف بعض الحشرات منها قمل الرأس والبعوض والبراغيث والنمل

ولفتت إلى أن قمل الرأس ينتشر في فروة الرأس ويسهل انتقاله بين الأطفال بين شخص وآخر

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن البعوض يسبب عدة أعراض منها هياج الجلد كما يتسبب في نقل عدوى بعض الأمراض، وينتشر البعوض بين شهري مايو وسبتمبر سنويا.

أعراض لدغات البراغيث

وأكدت أن لدغات البراغيث تسبب نتوءات حمراء على الجلد كما تسبب حكة بسيطة والتهابات في الجلد.

وأوضحت هيئة الدواء أن النمل أيضا رغم أن لدغاته بسيطة إلا أنها تسبب احمرار وتورم في الجلد.

نصائح للتعامل مع لدغات البعوض والبراغيث

ووجهت هيئة الدواء المصرية نصائح للتعامل مع لدغات البعوض والبراغيث منها:

1-وضع كيس ثلج ملفوف في قطعة قماش على اللدغة.

2-رفع المنطقة المصابة لو أمكن.

3- تناول المسكنات مثل البارسيتامول أو الايبوبروفين في حالة إذا كانت اللدغة تسبب ألم.

4-استخدام مضادات الهيستامين.

5-يفضل عدم حك اللدغة لمنع العدوى.

6-استخدام كريمات تحتوي على الهيدروكورتيزون.

7-عدم تجربة الصفات الشعبية الغير مدروسة.

أمراض تنتقل من خلال البعوض والحشرات

جدير بالذكر أن وزارة الصحة كشفت عن وجود عدد من الأمراض التي تنتقل من خلال الحشرات في فصل الصيف منها:

١-الملاريا

٢- حمي الدنج

٣-التيفويد

٤-التسممات الغذائية

٥- حمى الوادي المتصدع