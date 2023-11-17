ما هو مرض البوليميا الذي عانت منه آية سماحة في حكاية كاملة؟

مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة، استعرض مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة مرض البوليميا من خلال الشخصية الرئيسية للمسلسل وهي كاملة "آية سماحة" التي كانت مصابة به.

وكشفت آية سماحة عن طبيعة مرض البوليميا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام حيث كتبت “مرض البوليميا هو اضطراب في الأكل يتميز بنمط مرضي من الأكل المفرط والتخلص من الطعام بواسطة القيء أو استخدام الملينات أو ممارسة التمارين الرياضية المفرطة”.

وتابعت “يعاني المصابون بالبوليميا من وجود صورة سلبية للجسم وقلق مفرط بشأن الوزن والشكل الجسدي، يمكن أن يكون للبوليميا آثار صحية خطيرة على الجسم والنفسية، ومن بينها فقدان الوزن الشديد، اضطرابات الكهرليتات في الجسم، مشاكل في الهضم والجهاز الهضمي، واضطرابات النوم، والاكتئاب، والقلق، والأذى الجسدي، والهلاوس".

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة

دارت أحداث مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثالثة حول كاملة التي تقع مغشيًا عليها بين الحضور وعلى الـ run way بسبب تهيؤات تطاردها بوجود والدها حولها في كل مكان، وتنتشر فضيحة كاملة على كل المواقع بينما يلازمها فريد ويواجهها بأمراضها ومشكلاتها وتتمكن كاملة من الهرب وحينما يعرض فريد مساعدتها ترفض وتطرده من منزلها وحياتها.

وتطرد كاملة خلال حكاية كاملة الحلقة الثالثة صديقتها فتتعاون مع عز الدين ضد كاملة وتتسرب على يديهما حقيقة إصابة كاملة بالبوليميا إلى مواقع الأخبار.

وشهدت حكاية كاملة الحلقة الثالثة أيضًا قرار مفاجئ من كاملة بمواجهة ماضيها وقررت أن تقابل والدها وتكشف له كيف أثر فيها كل الكلام الذي كان يوجهه لها في صغرها فيما يتعلق بجسدها وسمنتها، وقتلته وهربت وتصالحت مع أزمتها ومع عقدة طفولتها في نهاية حكاية كاملة الحلقة الثالثة.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية

دارت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية حول عرض فريد الزواج على كاملة ولكنها ترفض رفضًا قاطعًا كما ترفض أيضًا عرض عز الدين وهو ما جعله يخرب الأتيليه الخاص بها بعدما أخذت قرضًا لإقامة مشروعها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية ينقذ فريد كاملة بعدما سقطت مغشيًا عليها إثر رؤيتها صورًا لأشخاص لا يراهم غيرها، ويذهب معها لأسرتها فتكتشف وفاة والدتها وفي العزاء يتعرف فريد على شقيقها والذي يعلم منه تفاصيل عن أسرة كاملة وأن والدها تزوج على والدتها وتركهم مما أثر في حالتها النفسية وأنها كانت مخطوبة وتركها خطيبها بسبب بدانتها.

وخلال مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية يتم الكشف عن أن كاملة تعاني من الشراهة وتأكل كميات كبيرة من الطعام ثم تأخذ دواء لتتقيأ بعدها، وأنها لديها غرفة في منزلها تحتوي على صنوف من الطعام، كما شهدت مسلسل حدث بالفعل حكاية كاملة الحلقة الثانية أيضًا إقدام فريد على مساعدة كاملة على إصلاح ماكينات الأتيليه بالتقسيط.

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