الجمعة 17 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

هل تراجع سعر الذهب اليوم، آخر تحركات أسعار المعدن الأصفر اليوم الجمعة 17-11-2023

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب ، هل انخفض سعر جرام الذهب؟، يمكن القول أن سعر جرام الذهب مستقر الأن خلال حركة التعاملات، كما أن الفترة الماضية كان سبب الصعود هو ارتفاع المؤشر العالمي باعتباره أحد العوامل الثلاثة المهمة المتحكمة في أسعار المعدن الأصفر، ولكن هذه المرة السبب ارتفاع معدلات الطلب، ما أحدث القفزة الحالية في السعر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 30.85 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

Advertisements

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من  هنا

مؤشر الذهب، فيتو 

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

 وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 1985 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب 

هناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على  الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية. 

نرشح لك: البورصة الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع، وخبير أسواق مال يكشف السبب

مؤشرات الذهب  ، فيتو 

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، جاءت سعر الأونصة الواحدة عند 1985 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية

 الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن عند 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2100 دولار.

نؤشح لك: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 5-11-2023

مؤشرات الذهب، فيتو 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سعر جرام الذهب جرام الذهب بكام الدهب الان بكام الدهب الان فى مصر سعر الذهب عيار 24 بكام سعر الذهب الان فى مصر بكام أسعار الذهب اليوم في مصر الآن عيار ٢١ اسعار الذهب اليوم عيار 18 اسعار الذهب عيار 18 الدهب اليوم بكام عيار 24 فى مصر بكام الدهب النهارده الجمعه 17 11 2023 الدهب بكام اليوم الجمعه مؤشر الدهب مؤشر الذهب الان حركة التداولات على مؤشر الذهب

مواد متعلقة

مؤشر الدولار الأمريكي، اتجاه حركة العملة الخضراء عالميا

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر على موقع البورصة المصرية

مؤشر الدولار الأمريكي، أين تتجه حركة العملة الخضراء عالميا

مؤشر الدولار الأمريكي، ما هي توقعات اتجاه العملة الخضراء عالميا؟

الأكثر قراءة

الخطيب يطلب تحقيقا عاجلا عن أزمة استبعاد ثنائي الأهلي من معسكر المنتخب

تعليق إسرائيلي بشأن تراجع الأردن عن اتفاقية تبادل المياه والطاقة مع دولة الاحتلال

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

هل تحدث اتحاد الكرة مع مسؤولي الأهلي لإصدار عقوبة ضد ثنائي المنتخب المستبعد

هل استبعد أحمد مكي بيومي فؤاد من الكبير 8 بسبب محمد سلام؟

هالة صدقي تكشف رأيها في القفزة الفنية للسعودية

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

تكليفات رئاسية قوية للحكومة ورسائل مهمة لقادة العرب وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران

Advertisements

منوعات

المزيد

الحمص والمقلوبة والمفتول تدخل الحرب، الاحتلال الإسرائيلي يستولى على الأكلات الفلسطينية

عودة خطر الحصبة بسبب كورونا

بعد 3 أشهر، إخلاء سبيل الببغاء تشارلي (صور)

توقعات الأبراج اليومية، السبت 18-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 17-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 17-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد انفصاله عن هنا الزاهد.. تعرف على زيجات الفنان أحمد فهمي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة المقرئ للقرآن يوم الجمعة قبل الخطبة؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء توضح حكم استعمال الدبوس المشبك والمكبس في ملابس الإحرام للرجال في الحج والعمرة

ما حكم إمساك الخطيب العصا أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية