غزة مقبرة الدبابات، رواد مواقع التواصل يتداولون مشاهد مذلة لجيش الاحتلال (صور)

تصدر هاشتاج "غزة مقبرة الدبابات" موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، اليوم الإثنين، حيث تداول النشطاء الصورة الأبرز لدبابات إسرائيلية متفحمة داخل أسوار مدينة غزة المناضلة.

واحتفى المستخدمون بصمود المقاومة الفلسطينية مؤكدين أن هذه الصور سيوثقها التاريخ ووصمة عار على جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما تؤكد تلك الصور أن غزة تحولت إلى مقبرة للغزاة وآلياتهم.

كما نشر الرواد صورا أخرى لناقلة جنود الاحتلال وعلى متنها العديد من الجثث المتفحمة، ويأتي ذلك وسط معارك عنيفة تدور الآن في غزة، وإعلان كتائب القسام تدمير العديد من الدبابات وآليات العدو، فضلا عن نشر صور لقصف مدن للاحتلال اليوم.

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وسخر النشطاء من مزاعم وزير الدفاع الإسرائيلي اليوم بأن حماس فقدت السيطرة على القطاع، في الوقت الذى تدمر فيه دباباته وتقصف مستوطناتهم في اليوم الـ38 للحرب على غزة.

عدم تحقيق تقدم عسكري في غزة

ورغم ذلك، قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الإثنين، إنّ لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تخفيض حجم هجماته ضد حركة حماس في قطاع غزة، أثار المزيد من التساؤلات حول خططه العسكرية المستقبلية، ومخاوف على حياة الجنود لافتة إلى أنّ البعض قد يشير إلى الضغوط السياسية المتزايدة على إسرائيل، أو تشتت انتباهها بفعل هجمات تنظيم حزب الله اللبناني.

وأضافت الصحيفة في تقريرها، اليوم، أنّ التراجع الأخير في كثافة عمليات جيش الاحتلال ضد حماس في غزة، سواء في خفض الغارات الهجومية وقذائف المدفعية بشكل ملحوظ يظهر بوضوح في قلة التفجيرات ويشير إلى تراجع العمليات الهجومية، لكن مصدر مسؤول داخل جيش الاحتلال أوضح أن جنود الاحتلال يركزون بدلا من ذلك على تطهير المناطق التي يسيطرون عليها وتفكيك البنية التحتية العسكرية، رغم أن أنشطة وتقدم الجنود لا يزال محدودا، وهذا ما يبدو جليا في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة.

كما برر المصدر الأمني ذلك التقدم العسكري الهزيل بأن أي قرار بتوسيع العميات البرية لجيش الاحتلال في غزة أو حتى لتحويل بؤرة الاهتمام نحو حزب الله في لبنان يجب أن يتطلب موافقة من السلطات السياسية العليا.

وشددت مصادر رسمية للصحيفة العبرية على رفض فتح جبهة جديدة للقتال مع لبنان، وأن الأولوية المطلقة للعمليات العسكرية ستكون في غزة فقط، ومع ذلك فإن المستوطنين يريدون الاطمئنان على أمن المناطق الحدودية مع لبنان قبل العودة.

واختتمت الصحيفة تقريرها، بأن عدم تحقيق تقدم ملحوظ في الحرب على غزة أثار حالة من الغموض، حول ما قد يفرضه ذلك الوضع من خطورة على حياة الجنود، خصوصا وأن التواجد العسكري الضعيف بعد انتهاء الحرب سيجعل الجنود عرضة لمزيد من الهجمات، ويؤكد أهمية وجود استراتيجية عسكرية فاعلة وحاسمة.