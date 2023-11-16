الخميس 16 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد الترمس، لتحسين الهضم وتقوية المناعة

الترمس وفوائده، فيتو
الترمس وفوائده، فيتو

فوائد الترمس للصحة، متعددة وهامة، والترمس هو نوع من البقوليات التي تتميز بفوائدها الصحية العديدة، حيث يعتبر مصدرًا جيدًا للبروتين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، ولذلك وجوده في النظام الغذائي هام ومفيد للصحة.
 


فوائد الترمس للصحة

 

وأشارت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الترمس للصحة لا يمكن إغفالها، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: يحتوي الترمس على الألياف الغذائية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. كما يحتوي الترمس على مركبات الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

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تحسين الهضم: يحتوي الترمس على الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك. كما يحتوي الترمس على مركبات البريبايوتكس التي تساعد على تغذية البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.

تقوية المناعة: يحتوي الترمس على فيتامينات C وE وB6 التي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة الضارة. كما يحتوي الترمس على المعادن مثل الزنك والنحاس والسيلينيوم التي تساعد على تعزيز المناعة.

علاج فقر الدم: يحتوي الترمس على كميات جيدة من الحديد الذي يساعد على تكوين الهيموجلوبين في الدم، مما يساهم في علاج فقر الدم. كما يحتوي الترمس على فيتامين C الذي يساعد على تعزيز امتصاص الحديد.

تحسين صحة الجلد: يحتوي الترمس على فيتامينات A وC وE التي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من التلف. كما يحتوي الترمس على المعادن مثل الزنك والسيلينيوم التي تساعد على تجديد خلايا البشرة ومنع ظهور التجاعيد.

 

بالإضافة إلى هذه الفوائد، يحتوي الترمس أيضًا على فوائد أخرى، مثل:

 

المساعدة على فقدان الوزن: يحتوي الترمس على الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد على فقدان الوزن.

تنظيم نسبة السكر في الدم: يحتوي الترمس على الألياف الغذائية التي تساعد على إبطاء عملية الهضم وامتصاص السكر في الدم، مما قد يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

تعزيز صحة العظام: يحتوي الترمس على الكالسيوم وفيتامين K اللذان يساعدان على الحفاظ على صحة العظام.

فوائد الترمس

فوائد الترمس للبشرة
 

وأضافت الدكتورة تيفني، أن الترمس يتميز بالعديد من الفوائد للبشرة، وذلك لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل:

الفيتامينات: يحتوي الترمس على فيتامينات A وC وE، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة.
 

المعادن: يحتوي الترمس على معادن مثل الزنك والسيلينيوم، والتي تساعد على تجديد خلايا البشرة ومنع ظهور التجاعيد.
 الألياف الغذائية: تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الترمس على تنظيف البشرة من الشوائب والخلايا الميتة، مما يساهم في تحسين مظهرها.

 

ومن أهم فوائد الترمس للبشرة ما يلي:

 

تأخير ظهور علامات الشيخوخة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الترمس على حماية البشرة من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يساعد على تأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تنظيف البشرة: تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الترمس على تنظيف البشرة من الشوائب والخلايا الميتة، مما يساهم في تحسين مظهرها وجعلها أكثر نضارة وحيوية.

تفتيح البشرة: تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الترمس على تفتيح البشرة وتوحيد لونها.

توحيد لون البشرة: تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الترمس على توحيد لون البشرة وإزالة البقع الداكنة.
ترطيب البشرة: تساعد الألياف الغذائية الموجودة في الترمس على ترطيب البشرة وجعلها أكثر نعومة.

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