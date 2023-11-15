فوائد الميرمية، تعزز صحة القلب وتحمي من نزلات البرد

فوائد الميرمية، للصحة عديدة ومذهلة، إلا أن الكثيرين لا يستفيدون من فوائد الميرمية؛ لأنها غير متداولة بشكل كبير، وليست معروفة كبقية الأعشاب الطبيعية، وتعد الميرمية عشبة طبية تقليدية تستخدم في العديد من الثقافات حول العالم. لها العديد من الفوائد الصحية.





فوائد الميرمية للصحة

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد الميرمية للصحة عديدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية: تحتوي الميرمية على مركبات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في حماية القلب من الأمراض، مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

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تحسين الهضم: تحتوي الميرمية على مركبات تساعد على تحفيز إنتاج اللعاب والإنزيمات الهضمية. يمكن أن يساعد هذا في تخفيف عسر الهضم وانتفاخ البطن والغثيان.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي: تحتوي الميرمية على مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا. يمكن أن تساعد هذه المركبات في تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، مثل السعال واحتقان الأنف.

تحسين الصحة العقلية: تحتوي الميرمية على مركبات لها خصائص مضادة للاكتئاب ومضادة للقلق. يمكن أن تساعد هذه المركبات في تقليل التوتر والاكتئاب.

تعزيز الخصوبة: وجدت بعض الدراسات أن الميرمية قد تساعد في تحسين الخصوبة لدى النساء.

بالإضافة إلى هذه الفوائد، قد تساعد الميرمية أيضًا في:

تخفيف أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي.

تحسين الذاكرة ووظائف الدماغ.

حماية البشرة من التلف.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

الميرمية

كيفية استخدام الميرمية

يمكن استخدام الميرمية بطرق عديدة، بما في ذلك:

الاستهلاك كمشروب: يمكن إضافة الميرمية إلى الشاي أو الماء الساخن.

استخدامها كزيت عطري: يمكن استخدام زيت الميرمية في التدليك أو الاستنشاق.

استخدامها كإضافة إلى الأطعمة: يمكن إضافة الميرمية إلى الأطعمة، مثل الحساء واليخنات والسلطات.

تحذيرات

يجب على النساء الحوامل أو المرضعات استشارة الطبيب قبل تناول الميرمية.

يمكن أن يتفاعل الميرمية مع بعض الأدوية، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية.

يجب عدم تناول الميرمية بكميات كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار جانبية، مثل الصداع والإسهال.