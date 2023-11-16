انشقاق في البرلمان البريطاني بسبب العدوان على غزة و10 أعضاء يقدمون استقالتهم

الهجوم على غزة، كشفت تقارير، إعلامية، اليوم الخميس، أن المتظاهرين في لندن، أحاطوا مجلس العموم البريطاني وهم يهتفون "وقف إطلاق النار الآن" بينما كان يخضع مشروع قرار لوقف فوري لإطلاق النار للتصويت.



تحركات في البرلمان البريطاني لوقف العدوان على غزة

وأكدت التقارير، أن قيادة حزب المحافظين الحاكم وقيادة حزب العمال المعارض متفقين بشأن "رفض وقف إطلاق النار وتأييد العدوان الإسرائيلي" لم يمر المشروع، وهو ما كان متوقعًا.



لكن غير المتوقع هو أن 186 عضوًا صوتوا لصالحه، من بينهم 56 تحدوا التعليمات المباشرة لحزب العمال بالتصويت ضد المشروع أو بالامتناع عن التصويت فقاموا بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار.

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استقالات في البرلمان البريطاني بسبب العدوان على غزة

وقدم 10 من أعضاء الصفوف الأمامية لـحزب العمال البريطاني استقالاتهم، مبررين ذلك أنهم لا يستطيعون تجاهل مشاعر مواطني دوائرهم الانتخابية.



وتصاعدت في الفترة الأخيرة المظاهرات والاعتراضات داخل الحكومات الغربية التي تدعم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تطالب بوقف إطلاق النار فورا في القطاع



وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظم الآلاف من المواطنين في واشنطن مظاهرات عارمة حول البيت الأبيض ومنزل بايدن للمطالبة بوقف الهجوم على غزة.

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ولم يتوقف الأمر عند حد المظاهرات بل امتد للإدارة الأمريكية نفسها، وشهدت تمرد كبير ورفض للسياسات الأمريكية، حيث أرسل أكثر من 500 سياسي وموظف من حوالي 40 وكالة حكومية رسالة إلى الرئيس جو بايدن، احتجاجا على دعمه الثابت لإسرائيل الكيان الغاصب لأراضي فلسطين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وتدعو الرسالة، المقدمة إلى بايدن وحكومته، إلى السعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضغط على الاحتلال للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ودعت الرسالة بايدن، إلى وقف تصعيد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 11 ألف شخص.

وقالوا: “إننا ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق النار، والدعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا؛ واستعادة خدمات المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية"، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

سياسة بايدن تجاه إسرائيل

وتعكس الرسالة القلق المتزايد والمعارضة الداخلية داخل إدارة بايدن بشأن سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وهذه هي الأحدث من بين عدة رسائل احتجاج من مسؤولين حكوميين، بما في ذلك ثلاث مذكرات داخلية مرسلة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورسالة مفتوحة موقعة من أكثر من 1000 موظف في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في حين أن الموقعين على الرسالة لم يتم الكشف عن هويتهم خوفًا على وظائفهم وسلامتهم الشخصية، إلا أن اثنين من المعينين السياسيين الذين ساعدوا في تنظيم الرسالة قالوا إن غالبية الموقعين كانوا معينين سياسيين من مختلف الأديان وعملوا في وكالات من مجلس الأمن القومي إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل.

