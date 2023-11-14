الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

بعد شمال القطاع، جيش الاحتلال يؤكد تحرك العدوان فى كل غزة بذريعة القضاء على حماس

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

طوفان الأقصى، زعم دانيال هاجاري المتحدث العسكري الإسرائيلي، سيطرة جيشهم على مخيم الشاطئ ولدينا إنجازات، لكننا سنحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق مهمتنا. 

استعادة الرهائن الإسرائيليين

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي خلال المؤتمر الصحفي اليومى، نعمل مع كل الجهات المختصة من أجل استعادة الرهائن ولن نضيع أي فرصة.


مهمة جيش الاحتلال في غزة

ولفت: اعترضنا صاروخا بواسطة صاروخ حيتس قبل اجتيازه المجال الجوي لـ إسرائيل، ومهمتنا تفكيك حماس ولأجل ذلك علينا العمل في كامل قطاع غزة.

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وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم، أن جنود جيش الاحتلال وصلوا الي وسط مدينة غزة، معتبرا أن ذلك  له أهمية كبرى في العملية البرية.
 

وضعية حماس في غزة


وتابع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي مزاعمه التى اعتاد إطلاقها يوميا خلال مؤتمر الصحفي قائلا: إن حماس فقدت السيطرة علي شمالي غزة.
 

تدمير قطاع غزة
 

وفى نبرة تعكس مدى العدوان الهمجي الذي يشنه جيش الاحتلال على القطاع، أكد يوآف جالانت، إنه لن يكون هناك مكان اَمن في غزة حتى تحقيق أهداف العملية البرية.

 

استعداد جيش الاحتلال علي الجبهة الشمالية
 

وأشار إلي أن الجيش الإسرائيلي مستعد علي الجبهة الشمالية -الحدود اللبنانية- وجاهز لأي تهديد قادم من حزب الله.
 


زيارة رئيس الشاباك
 

وفيما يتعلق بزيارة رئيس الشاباك لمصر في إطار الاتفاق علي هدنة إنسانية وإطلاق سراح الأسرى، علق وزير الدفاع الإسرائيلي:"كل ما أريد تأكيده عمليتنا في غزة مستمرة حتى تحقيق كل أهدافنا".

 

طوفان الأقصى، وأعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه يعتقد أن إطلاق أسري الاحتلال لدى حماس في قطاع غزة سيحدث قريبا.

 

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