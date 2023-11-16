صدمة في ريال مدريد بسبب فترة غياب كامافينجا

تلقى ريال مدريد الإسباني، صدمة بسبب فترة غياب إدواردو كامافينجا، لاعب الفريق، عقب إصابته في الركبة خلال تدريبات منتخب فرنسا أمس الأربعاء.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها كامافينجا، خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا، بفترة التوقف الدولي الجارية، والمدة التي سيغيبها عن صفوف فريقه ريال مدريد.

وأكدت الصحيفة، أن كامافينجا يعاني من التواء في ركبته اليمنى، بعد الفحوصات التي أجراها برفقة فرانك لوجال طبيب المنتخب الفرنسي، وأنه كان من المتوقع أن يغيب كامافينجا لمدة 6 أسابيع، لكن ريال مدريد ليس متفائلًا بحالة اللاعب، وقد يمنحه 8 أسابيع للتعافي بشكل كامل، خوفًا من تجدد الإصابة.

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وسيجري كامافينجا اليوم أشعة رنين مغناطيسي، داخل مقر تدريبات ريال مدريد، لتحديد حجم الإصابة، خاصة أن طول فترة غيابه يمثل صدمة للملكي، بسبب الغياب عن عدد من المواجهات الهامة أمام قادش، غرناطة، ريال بيتيس، فياريال، ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهتي نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وتعرَّض إدواردو كامافينجا نجم نادي ريال مدريد الإسباني، لإصابة قوية خلال خوضه تدريبات منتخب فرنسا، مساء اليوم الأربعاء، بعد احتكاك مع عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة السابق.

ودخل منتخب فرنسا معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي جبل طارق واليونان، يومي 18 و21 نوفمبر الحالي على الترتيب في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية فيديو ظهر فيه كامافينجا، وهو يغادر تدريبات المنتخب الفرنسي، بسبب إصابة في الركبة، بعد احتكاكه مع عثمان ديمبيلي في التدريبات.

وسيخضع كامافينجا للمزيد من الفحوصات في مدريد للوقوف على مدى خطورة الإصابة، وتعد هذه ضربة أخرى لفريق ريال مدريد بعد إصابة جود بيلينجهام مع المنتخب الإنجليزي.

ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا قبل أيام

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي تحصين كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده لموسمين إضافيين في الأسبوع الماضي.