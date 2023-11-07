الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه الفرنسي كامافينجا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، تحصين نجمه،  اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده اليوم الثلاثاء.

وكشف ريال مدريد عبر حسابه على منصة "إكس": "فينيسيوس حقق جائزة أفضل لاعب في الليجا عن الموسم الماضي (2022-2023)، بتصويت اللاعبين".

ونشر حساب ريال مدريد صورة لفينيسيوس بالجائزة، وكتب عليها: "تهانينا.. أفضل لاعب عن موسم 2022-23".

Advertisements

وتوج فينيسيوس مؤخرا بجائزة "سقراط" للأعمال الخيرية، والتي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول".

 

 

وخاض فينيسيوس مع ريال مدريد 55 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي، وسجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

تعادل ريال مدريد مع رايو فاليكانو 

تعادل فريق ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

أضاع خوسيلو مهاجم ريال مدريد 3 أهداف مؤكدة في شوط المباراة الأول، وسط تألق حارس فريق رايو فاليكانو ديمترفيسكي الذي تصدى لأهداف محققة في شوط المباراة الأول.

وجاء استحواذ الشوط الأول من الجانب المدريدي بشكل كبير لكن دون إحراز أي أهداف.

واستمرت محاولات النادي الملكي في الشوط الثاني ولكنه لم ينجح في الوصول لشباك الخصم.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفرنسي إدواردو كامافينجا إدواردو كامافينجا ريال مدريد اليوم ريال مدريد نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

الخليفي يتحدث عن مواجهة ميلان ومصير مبابي بعد بيان ريال مدريد

جوارديولا يطلب ضم نجم بايرن ميونخ قبل ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا، بيولي يكشف قائمة ميلان الإيطالي لمواجهة سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا، أنشيلوتي يحسم مصير مشاركة بيلينجهام أمام براغا

دوري أبطال أوروبا، اشتباكات بين جماهير ميلان وباريس سان جيرمان

الأكثر قراءة

لغز السنوار 1111 يحير العالم، قائد المقاومة يتوعد الاحتلال، والنشطاء يكشفون السر

بعد اختراقه، صورة أبو عبيدة تتصدر موقع نادي مكابي الإسرائيلي

تفاصيل الحالة الصحية لـ العامري فاروق بعد نقله للمستشفى.. ادعوا له بالشفاء

9 غيابات مؤثرة في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

رسالة قوية من السيسي لمدير وكالة المخابرات الأمريكية عن التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

محاولات زملكاوية لإنهاء أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

انقلب السحر على الساحر، غضب في الساحة الفنية من بيومي فؤاد

Advertisements

منوعات

المزيد

زرعوا نصف مليون شجرة في يوم واحد، دولة تتحول إلى حديقة زهور

الخلافات مستمرة، هاري يرفض حضور عيد ميلاد والده الـ75

اتهام ملياردير بخوض "مزايدات وهمية"، فدفع 12.4 مليون دولار لنفي التهمة

قيمته 5.95 مليون دولار، سرقة مرحاض ذهبي من قصر الملك في إنجلترا

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يسجل 66 جنيهًا في سوق العبور

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك المركزي بمنتصف التعاملات

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط.. ما هي غواصة أوهايو النووية الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الثناء على الميت أثناء الدفن؟ الإفتاء تجيب

الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة القادمة بعنوان " الأبعاد الإنسانية ومخاطر تجاهلها" (صور)

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية