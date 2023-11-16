وكيلة هالاند تفتح الباب أمام رحيله إلى ريال مدريد

أثارت رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، الجدل المثار حول إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد في المستقبل.

وكيلة هالاند تتحدث عن مصيره

وأجابت بيمينتا عن إمكانية إتمام هذه الصفقة، برسالة حاسمة، قائلة "إيرلينج سيد مصيره دائما".

وأضافت عبر شبكة "ريليفو": "سيفعل هالاند دائما ما هو جيد له ولناديه، عندما يكون الجميع منفتحين لإحداث التغيير، فسيحدث ذلك".

وقالت "بالطبع سيلتزم هالاند بالاحترام التام تجاه ناديه، يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، وليس لدي شك في أن مانشستر سيتي سيحترمه".

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واصلت تصريحاتها في هذا الشأن "إذا حدث شيء ما يوما ما، فسنتفق على كل خطوة مع إدارة النادي، في إطار من الاحترام التام".

وبسؤالها عن شعور هالاند بالسعادة في مانشستر، أجابت بيمينتا "اسألوا اللاعب، لا أقصد بالطبع أنه ليس سعيدا، ولكني لا أتحدث نيابة عن الآخرين”.

وأتمت "أرى الطريق واضحا، فالنتائج الرياضية الرائعة تأتي عندما تكون سعيدا، ولديك شعور جيد وطاقة".

ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا قبل أيام

وكان ريال مدريد قد أعلن الأسبوع الماضي تحصين كامافينجا، البالغ من العمر 20 عاما بعقد طويل الأمد حتى عام 2029.

وكان العقد القديم لإدواردو كامافينجا مع ريال مدريد، ينتهي في صيف 2027، قبل تمديده لموسمين إضافيين في الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الكندي الفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ اتخذ قراره النهائي، بعدم تجديد عقده مع بايرن ميونخ.

وكان هيربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ، قد أعلن صراحة عن رغبته في الإبقاء على ديفيز، كما تمنى أن تكون الرغبة متبادلة من قبل اللاعب.

ويمتد عقد ديفيز مع بايرن ميونخ، حتى صيف 2025.

وكانت تقارير صحفية عدة، قد أكدت رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ديفيز، في الصيف المقبل.

في الوقت ذاته، ارتبط اسم اللاعب أيضًا، بالانتقال لأندية تشيلسي وبايرن ميونخ.

وأضافت الصحيفة، أن ديفيز قرر الرحيل عن بايرن ميونخ، سواء في الموسم المقبل، أو عقب نهاية عقده.

ويحتاج ريال مدريد لظهير أيسر جديد، في ظل توالي إصابات فيرلاند ميندي وعدم الاقتناع بمستوى فران جارسيا.