تطور جديد في انتقال مبابي إلى ريال مدريد

باريس سان جيرمان، كشفت تقارير صحفية عن وجود تطور جديد من جانب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حول انتقال نجم الفريق مبابي إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة باريس سان جيرمان تستبعد حاليا تقديم أي عرض لتجديد عقد مبابي.

وأضافت الصحيفة: "نية النادي هي أن يفي مبابي بالاتفاق الحالي، ويقوم بتنشيط شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، بأن مبابي عانى خلال السنوات الماضية نظرًا لوجود نيمار، الذي كان لديه وزن أكبر في النادي لأسباب تسويقية واقتصادية.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية": "سيواجه الشاب الفرنسي نفس المشكلة، حال قرر الانتقال لريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، الذي لديه فينيسيوس جونيور".

تحرك الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان بعد تجميد ريال مدريد مفاوضات التوقيع معه في الصيف المقبل.

تحرك مبابي

وذكرت تقارير أن إدارة ريال مدريد انسحبت من صفقة مبابي في الأسبوع الماضي، خوفا من حدوث أزمة في غرفة ملابس النادي الملكي.

ووفقا لشبكة "كانال بلس" الفرنسية، اتفق مبابي على عقد اجتماع مع ناصر الخليفي، رئيس باريس، لمناقشة تجديد عقده مع النادي الذي ينتهي في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن هذا الاجتماع كان مقررا له هذا الأسبوع، لكنه تأجل بسبب مرض ناصر الخليفي وإجرائه لعملية جراحية مؤخرا.

وكانت العلاقة متوترة بين مبابي والخليفي في الصيف الماضي، بسبب استبعاد اللاعب الفرنسي من المعسكر التحضيري لسان جيرمان، لكن تحسنت الأمور بعد أن تخلى كيليان عن مكافآت الولاء الخاصة بالموسم الحالي.

يتصدر الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هدافي الدوري الفرنسي بعد مرور الجولة الـ 12 وقبل فترة التوقف الدولي.

وأحرز كيليان مبابي هاتريك لفريقه باريس سان جيرمان أمام ريمس، ليعزز تصدره قائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفا، ويبتعد عن أقرب النيجيري آكور أدامز، مهاجم مونبيلييه، أقرب منافسيه صاحب الوصافة برصيد 7 أهداف.

بينما يتساوى الرباعي، الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، والأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه، ووسام بن يدر وألكسندر جولوفين، لاعب موناكو بـ 5 أهداف.

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ترتيب هدافي الدوري الفرنسي

1- كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان : 13

2- أكور ادامز لاعب مونبلييه: 7 أهداف

3- مصطفى محمد لاعب نانت: 5 أهداف

3- وسام بن يدر لاعب موناكو: 5 أهداف

3- أليكسندر جولوفين لاعب موناكو: 5 أهداف

3- موسى التعمري لاعب مونبلييه: 5 أهداف

4- تيدي توما لاعب ستاد ريمس: 4 أهداف

4- تيس دالينغا لاعب تولوز: 4 أهداف

4- نبيل عليوي لاعب لوهافر: 4 أهداف

5- ابراهيم صلاح لاعب رين: 3 أهداف

5- بافودي دياكيتي لاعب ليل: 3 أهداف

5- تيريم موفي لاعب نيس: 3 أهداف

5- رومان ديل كاستيو لاعب ستاد بريست: 3 أهداف

5- أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان: 3 أهداف

5- فرانك ماجري لاعب تولوز: 3 أهداف

5- فلوريان سوتوكا لاعب لانس: 3 أهداف