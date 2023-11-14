الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رياضة

ميكالي يحاضر لاعبي المنتخب الأولمبي لزيادة الفاعلية الهجومية (صور)

مران المنتخب الأولمبي
مران المنتخب الأولمبي إستعدادا للأولمبياد، فيتو

المنتخب الأولمبي، شهدت تدريبات اليوم الثاني فى معسكر المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسات فنية للبرازيلي ميكالي المدير الفني مع لاعبي الفراعنة.

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ويسعى ميكالي خلال التدريبات التى يستضيفها ملعب نادى النادى التابع لوزارة الشباب والرياضة، لزيادة الفاعلية الهجومية، وكيفية الوصول إلى مرمي المنافس من أقصر طريق، شرط الالتزام الكامل بالجمل الفنية والفكر الخططى له، وتعليمات حول كيفية  استعادة الكرة من المنافس بشكل سريع.

محمد بركات يشهد المران

شهد التدريبات محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب، وحرص على تبادل الحوار مع ميكالى ومساعده تياجو المدرب العام قبل انطلاق المران للاطمئنان عن أحوال المنتخب ومعرفة مطالب المدرب بشكل مستمر ومتواصل.

28 لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، أمس الأحد، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، وضمت قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر 28 لاعبا، هم: 

٢٨ لاعبا في معسكر المنتخب الأولمبي، فيتو

معسكر بدون وديات

وحتى الآن سيكتفي البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بتدريبات بدنية وفنية فقط خلال المعسكر، بعد أن فشلت محاولات اتحاد الكرة في توفير مباريات ودية للفريق. 

وكان اتحاد الكرة قد خاطب العديد من المنتخبات لمواجهة المنتخب الأولمبي وديًا إلا أن كافة المنتخبات اعتذرت بسبب اتفاقها على مباريات شهر نوفمبر.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

وتلقى المنتخب الأولمبي ، في وقت سابق اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر الجاري لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة في وقت لاحق.

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