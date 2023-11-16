الخميس 16 نوفمبر 2023
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رياضة

البنك الأهلي يعسكر في برج العرب استعدادًا لعودة الدوري الممتاز

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

قرر طارق مصطفى المدير الفني لفريق الكرة الأول بـ نادي البنك الأهلي خوض معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية استعدادا لعودة مواجهات الدوري المصري الممتاز عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويبدا المعسكر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٣ نوفمبر الجاري.

ويسعى طارق مصطفى خلال المعسكر تجهيز جميع اللاعبين فنيا وبدنيا وتطبيق بعض المهام الخططية والتكتيكية.
ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلي خلال المعسكر مباراة ودية تجريبية أمام فاركو بالإسكندرية الإثنين المقبل.

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فاز فريق البنك الأهلي على نظيره أورانج، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك خلال فترة التوقف الدولي. 

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أمير مدحت، عماد فتحي، أدهم حامد، في مباراة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطى اللقاء، بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات، وتطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية.

 

وكان نادي البنك الأهلي فاز في الظهور الأول لـ طارق مصطفى على نظيره  المصري البورسعيدي، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة البنك الأهلي والمصري

 سجل أهداف البنك الأهلي كل من: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.

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