البنك الأهلي يهزم أورانج وديا استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره أورانج، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك خلال فترة التوقف الدولي.

أحرز أهداف البنك الأهلي كل من أمير مدحت، عماد فتحي، أدهم حامد، في مباراة شهدت مشاركة عدد كبير من اللاعبين على مدار شوطى اللقاء، بهدف إكساب جميع اللاعبين حساسية المباريات، وتطبيق بعض النواحي التكتيكية والخططية.

Advertisements

طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، فيتو

وكان نادي البنك الأهلي فاز في الظهور الأول لـ طارق مصطفى على نظيره المصري البورسعيدي، بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البنك الأهلي يهزم أورانج وديا استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، فيتو

أهداف مباراة البنك الأهلي والمصري

سجل أهداف البنك الأهلي كل من: هاتريك لـ أسامة فيصل في الدقيقة الأولى والدقيقة 15 والدقيقة 62، وسجل كريم بامبو هدف في الدقيقة 53.

البنك الأهلي يهزم أورانج وديا استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، فيتو

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة المصري

جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري _ كريم بامبو _ إبراهيم حسن

خط الهجوم: أسامة فيصل

البنك الأهلي يهزم أورانج وديا استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، فيتو





وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ أحمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

البنك الأهلي يهزم أورانج وديا استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، فيتو

تشكيل المصري أمام البنك الأهلي

فيما جاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: احمد عيد وسمير فكري وغيلاس قناوي وليستويل

خط الوسط: امادو دوجولد وباهر المحمدي وحسين السيد وعمرو موسي

خط الهجوم: محمود حمادة ومحمد الشامي

البنك الأهلي يهزم أورانج وديا استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز، فيتو

وجلس علي دكة البدلاء كل من محمود جاد وأحمد أيمن منصور وحسن على ويوسف الجوهرى والياس الجلاصى وميدو جابر وعمرو سعداوى وفخر الدين بن يوسف وحسام جريشة.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل الفريق البورسعيدي المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبو المصرى 7 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا.

ترتيب البنك الأهلي بجدول الدوري

بينما خاض البنك الأهلي 6 مباريات، تعرض لـ 5 هزائم وفوز وحيد يحتل بهم المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، وسجل لاعبوه 7 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف.