الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الخليفة

متهمين، فيتو
متهمين، فيتو

 قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الخليفة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وأمكن ضبط 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وعُثر بداخله على حفرة بعمق 20 مترا وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب) وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة الخليفة والمقطم مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الخليفة

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