استمرار الذهب في الصعود يثير التساؤلات حول مستقبله.. وخبراء: توقعات بمزيد من الارتفاعات.. وهذا أفضل وقت للشراء

تشهد أسعار الذهب صعودا مستمرا في مختلف أعيرته خلال الفترة الحالية، حيث كسر عيار 24 حاجز الـ3000 جنيه للجرام الواحد، ووصل عيار 21 إلى 2700 جنيها تقريبا، وسط تساؤلات من الناس حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، وهل تستمر وتيرة الصعود أم يرجع إلى مستواه الطبيعي.

ويعد الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من الناس ضد مخاطر التضخم، وغيرها من المخاطر الاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة في ظل الوقت الحالي وسط الأحداث الجارية التي نشهدها على الساحة، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.

Advertisements

ربط سعر الذهب بالبورصة العالمية

وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إن سعر الذهب يتم ربطه بالبورصات العالمية، لكن تسعير الذهب في مصر يرتبط بمعايير مختلفة عن التسعير العالمي بشكل كبير، حتى مع ثبات سعر الذهب عالميا نجد ارتفاعا ملحوظا في سعره محليا.

مؤشر الذهب، فيتو

توقعات مستقبلية لسعر الذهب

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، أنه من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب بمختلف أعيرته خلال الفترة القادمة، حيث وصل سعر صرف الدولار بالسوق الموازية إلى 50 جنيها تقريبا، لافتا إلى أن سعر صرف الدولار له عامل كبير من ناحية أخرى على سعر الذهب.

تأثير الأحداث الجيوسياسية على أسعار الذهب

وأكد خضر على أن الاحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دفعت الكثير من الناس للإقبال على شراء الذهب، باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد المخاطر الاقتصادية، وبالتالي يزداد الطلب عليه مما يؤدي إلى ارتفاع سعره بالأسواق.

مواجهة السوق السوداء وتفعيل العملة المحلية

وأكد ضرورة مواجهة السوق السوداء بكل صرامة وفرض الرقابة على السوق المحلي، وتوفير العملة الصعبة لتحقيق السيولة الدولارية المطلوبة، وتحقيق التوازن في أسعار مختلف السلع والمنتجات، وتفعيل دور العملة المحلية في حركة التجارة البينية خلال الفترة القادمة، لتقليل الطلب على الدولار وتحقيق التوازن المطلوب.

ارتفاع سعر الذهب، فيتو

مدى تأثير السوق السوداء

من جانبه، أوضح الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك العديد من العوامل المؤثرة على تسعير الذهب، حيث يعد سعر الدولار في السوق السوداء، والذي وصل إلى 50 جنيها تقريبا، أحد هذه العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على الذهب بمختلف أعيرته بالسوق المحلي.

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتأثيره على سعر الذهب

وأضاف خلال تصريح خاص لـ فيتو، إن الأحداث التي نشهدها على الساحة خلال الفترة الحالية بالمنطقة، والتي على رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لها عامل هام في التأثير سلبا على سعر الذهب، حيث يزداد الطلب والإقبال عليه في مثل هذه الأوقات، لحفاظ الناس على قيمة أموالهم من المخاطر الاقتصادية الناتجة عن هذه الأحداث، وبالتالي يزداد سعره في ظل هذا الإقبال الكبير عليه.

تأثير معدلات التضخم

وأوضح الإدريسي، إن معدلات التضخم الغير مسبوقة التي نشهدها تلعب دور كبير في التأثير على سعر الذهب من ناحية أخرى، إضافة إلى ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لافتا إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى للحد من الطلب على الدولار، وكبح جماح معدلات التضخم وعودتها إلى المستويات المطلوبة، من خلال تهيئة المناخ الأمثل لجذب الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، والعمل على تشجيعها وتحفيزها، لتحقيق السيولة الدولارية المطلوبة وسد عجز النقد الأجنبي.

أفضل وقت لشراء الذهب

وأشار الإدريسي إلى أن أفضل وقت للشراء كان في ظل التراجع الذي شهده الذهب خلال الفترة الماضية، حيث أنه لا يمكن التنبؤ بموعد انتهاء وتيرة الصعود في سعره أو مصيره خلال الفترة القادمة، في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة على كافة الأصعدة والمستويات.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في التعاملات داخل الأسواق المحلية بقيمة 20 جنيها مصريا في الجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3080 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2700 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2314جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1800 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 21600 جنيها.

حظر التجارة في المعادن الثمينة

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة (صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين من الرسوم الجمركية

ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص باعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.

وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14 % قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

جدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيراده كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية على الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.