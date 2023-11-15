جنون في أسعار الذهب.. عيار 24 يتخطى حاجز 3000 جنيه بموقع البورصة المصرية.. وتضرر مؤشر الدولار العالمى بعد سلبية بيانات التضخم في أمريكا

سعر جرام الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب خلال الفترة الحالية بسبب آليات العرض والطلب، حيث أن الفترة الماضية كان سبب الارتفاع هو ارتفاع السعر العالمي باعتباره أحد العوامل الثلاثة المهمة المتحكمة في أسعار المعدن الأصفر، ولكن هذه المرة السبب ارتفاع معدلات الطلب، ما أحدث القفزة الحالية في السعر.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 30.50 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

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وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنا.

العرض والطلب على مؤشر الذهب ابلبورصة المصرية، فيتو

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ " المضاربة " أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

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أسعار الذهب ترتفع عالميا بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

سعر جرام الذهب، وترتفع أسعار الذهب بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى بتثبيت سعر الفائدة حيث يأتي هذا وسط تراجع الدولار مقابل أغلب ‏العملات الستة الرئيسية، فضلا عن انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 1973 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتى تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007 .

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الذهب، فيتو

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، ارتفعت سعر الأونصة الواحدة عند 1973 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية

الدخول في سوق الذهب يتطلب الحذر ومن الأفضل التفكير بحجم استثمار مالي صغير في البداية مع احتمالية للإضافة له بناء على توصيات السوق، ومن المحتمل أن تقود استمرار حركة التعاملات الهندية إلى المستوى الأكثر استهدافا الآن عند 2000 دولار، كما أن تجاوز هذا المستوى قد يشير إلى سيطرة المشترين بسبب القوة الشرائية وقد يقود في النهاية إلى تحرك تصاعدي نحو المستوى 2100 دولار.

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مؤشر الذهب، فيتو

مؤشر الذهب في البورصة المصرية

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 30.50 جنيه للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـسعر جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من هنـــــــــا.

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب

وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية.

الدولار، فيتو

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي هبوطا قويا خلال حركة التعاملات؛ ليصل المؤشر إلى أدنى مستوى له منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، بسبب تضرره من سلبية بيانات مؤشر أسعار المستهلك السنوي ( التضخم ) في الولايات المتحدة الصادرة امس الثلاثاء، بالإضافة إلى هبوط عائد السندات الأمريكية بقوة خلال التعاملات.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي

وعلى صعيد تداولات المؤشر العالمى، تكبد مؤشر الدولار الأمريكي ( الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات أجنبية أخرى) خسائر قوية بسبب سلبية بيانات التضخم بشهر أكتوبر الماضي، مما دفعته لتسجيل هبوط حاد بنسبة بلغت 1.10% أو بنحو 1.176 نقطة ليصل إلى مستوى 104.488 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي، وفيما يلي نوضح أهم العوامل المؤثرة على هبوط الدولار خلال التعاملات.

الدولار، فيتو

بيانات التضخم الأمريكي تضعف الدولار

وتسببت سلبية بيانات مؤشر أسعار المستهلك داخل الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي والصادرة منذ قليل، في هبوط الدولار الأمريكي بقوة أثناء التداولات، حيث عززت التوقعات باحتمالية أن يستمر الفيدرالي الأمريكي في التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة، مما دفع مؤشر الدولار للهبوط بقوة خلال حركة التعاملات.

وبحسب البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء في الولايات المتحدة، سجل مؤشر التضخم نحو 3.2% على أساس سنوي، بأقل من تقديرات الأسواق التي أشارت إلى انخفاضه بنسبة 3.3% فقط، وكذلك، تباطأ التضخم الأساسي ( الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء) إلى 4.0% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر الماضي، بينما كانت الأسواق تتوقع انخفاضه لمستوى 4.1% فقط.

هبوط عائدات السندات الأمريكية تزيد الضغط سلبا على الدولار

ولقد تعرض الدولار الأمريكي لضغوطات قوية أثناء تعاملات اليوم، جراء هبوط عائدات السندات الأمريكية، وبهذا السياق، سجلت عائدات السندات لأجل 10 سنوت انخفاضا قويا بنسبة 3.67% ووصلت إلى مستوى 4.463 نقطة، وفي لوقت ذاته، هبطت عائدات السندات لأجل 20 عام بواقع 3.06% لتصل إلى مستوى 4.806 نقطة، وكذلك؛ شهدت عائدات السندات لأجل 30 سنة انخفاضا قويا بنسبة بلغت 2.85% وسجلت نحو 4.610 نقطة تقريبا، مما تسببت في هبوط مؤشر الدولار الأمريكي بقوة لأدنى مستوى له منذ 10 أسابيع تقريبا.