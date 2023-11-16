مدير تعليم القاهرة: الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب

تفقد أيمن موسى، مدير تعليم القاهرة، مدارس إدارة الزيتون التعليمية، اليوم الخميس، وكان في استقباله محمد صلاح مدير عام إدارة الزيتون التعليمية، وعايدة الأيوبى وكيل إدارة الزيتون التعليمية.

مدير تعليم القاهرة يتفقد مدارس إدارة الزيتون

حيث تفقد سير العملية التعليمية داخل المدرسة وبدأ جولته بالفصول كما استفسر من الطلاب والمعلمين عن كافة احتياجاتهم مؤكدا على خلق مناخ تعليمى جيد لأبنائنا الطلاب وذلك فى ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التعليم والتعليم الفنى.

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تفعيل اليوم الرياضي في المدارس

وقام بمناقشة الطلاب فيما يتم شرحه لمادة العلوم والرياضيات للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمى والثقافى وفقا لتطوير المناهج كما أكد على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم والأنشطة داخل المدرسة، وتفعيل اليوم الرياضى والتزام المعلمين بالخريطة الزمنية لتوزيع المقررات الدراسية.

كما تفقد المعامل وحجرة المكتبة والاطلاع على دفتر المسابقات بها

وقام " مدير المديرية " بتفقد مسرح المدرسة لمشاهدة بروفات الاستعداد لبطولة إقليم القاهرة الكبرى لمدارس التربية الفكرية التى ستقام الاثنين القادم بمسرح كلية السلام بمشاركة

محافظات ( القاهرة _ الجيزة _ القليوبية).

وأشاد بانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة والانضباط داخل الفصول وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات اللازمة لتذليل أي صعوبات تواجه الطلاب وأولياء أمورهم.

وقدم مدير المديرية الشكر لمدير عام الإدارة ومدير المدرسة والمعلمين على الجهد المبذول تقديرا للأداء الفعال داخل المدرسة.

فى نهاية الزيارة أكد على ضرورة العمل بروح الفريق والتحلى بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية لتحقيق منطومة تعليمية متكاملة تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب.