الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مدير تعليم القاهرة: حريصون على دعم الطلبة النابغين

أيمن موسي مدير تعليم
أيمن موسي مدير تعليم القاهرة،فيتو

كرم أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطالب سامي إبراهيم  محمد، أمين اتحاد طلاب مدارس الزيتون التعليمية  والحاصل  علي المركز الأول ضمن (١٣٠٠) طالب من خريجي برنامج ڤاليو التابع لحياة كريمة.

 

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية والدعم  للمتفوقين لخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وأكد "مدير المديرية " على حرصه وتحفيزه للطلبة الفائقين ليكونوا مثلا وقدوة يحتذى بها لأقرانهم.

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وحث أيمن موسي الطالب على مواصلة النبوغ والتفوق ليرفع شأن وطنه عاليا.

وجدير بالذكر أن برنامج ڤاليو «Value»هو برنامج تدريبي أطلقته مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يخدم طلاب المدارس الحكومية والخاصة، ويستمر لمدة خمسة أيام، ثلاثة أيام منها بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويومين تدريبات وزيارات ميدانية.

ويسلط البرنامج الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم المشروعات القومية في القطاعات والمجالات المختلفة، كما يستهدف رفع الوعي والتعريف بالمشروع القومي «حياة كريمة»، والخدمات التي تقدمها المؤسسة ومدى استفادة المواطنين منها، بالإضافة إلى مناقشة وتجميع أفكار ومقترحات الطلاب حول المبادرات التي يمكن تحقيقها بشكل فعلي داخل قرى «حياة كريمة»، فضلا عن تقديم ورش عمل وعروض ومسابقات بمشاركة هؤلاء الطلاب، وفي النهاية يتم اختيار أفضل المبادرات التي تم العمل عليها خلال البرنامج التدريبي وتطبيقها بالفعل في قرى «حياة كريمة» ويكون ذلك بإشراف من الطلاب الذين تم تدريبهم.

 

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اتحاد طلاب مدارس الأكاديمية الوطنية للتدريب ايمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم مؤسسة حياة كريمة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مدير تعليم القاهرة مسابقة 30 الف معلم

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