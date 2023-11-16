الخميس 16 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط محاسب ومهندس ومدير تسويق بحوزتهم عملات أجنبية

ضبط محاسب ومهندس
ضبط محاسب ومهندس ومدير تسويق بحوزتهم عملات أجنبية

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط محاسب ومهندس ومدير تسويق بحوزتهم عملات أجنبية.

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كان قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية شن حملات لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

مديرية أمن المنوفية
وتم ضبط مدير تسويق بدائرة قسم شرطة منوف، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية").

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كما تم ضبط (مهندس زراعى- مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية - محلية").

مديرية أمن البحيرة

 وتم ضبط (محاسب - مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود) لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية "عملات محلية وأجنبية" بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الأمن العام جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عملات أجنبية مديرية أمن المنوفية مديرية أمن البحيرة

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