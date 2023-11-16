الأمن العام يضبط 45 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات فى 4 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط- الإسماعيلية)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها خلال ساعة الأخيرة، عن ضبط 45 قطعة سلاح نارى و22 قضية مخدرات فى محافظات أسيوط وأسوان ودمياط والإسماعيلية.

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مديرية أمن أسيوط

ضبط 45 قضية سلاح نارى ضُبط خلالهم (20 بندقية آلية- 15 بندقية خرطوش- 16 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهما لـ 33 منهم معلومات جنائية")

ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,550 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو ) بحوزة (9 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 330 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,800 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4,300 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو") بحوزة 9 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".. وكذا ضبط (بندقية آلية – 2 فرد محلى - خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وتنفيذ 838 حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,700 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة - 3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - سلاحين أبيض "مطواة، سنجة ") بحوزة 7 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.