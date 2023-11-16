الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية اليوم، والطقس مائل للبرودة ليلا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مستقر ولا يوجد أى ظواهر جوية، ومازالت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، ولكن مازالت درجات الحرارة فى انخفاض خاصة بعد بدء النصف الثانى من فصل الخريف

واضافت منار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن الطقس خريفى معتدل تماما نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وهناك فرص تساقط الأمطار الخفيفة الغير مؤثر على المدن الساحلية الجديدة وبعض محافظات الوجه البحري.

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وتابعت، أن درجة الحرارة اليوم سجلت 27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، وفى الليل تنخفض درجات الحرارة سريعا وبشكل ملحوظ ليصبح الطقس مائل للبرودة فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتتكاثف الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والاراضى الزراعية، وتتلاشى مع سطوع آشعة الشمس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب سيناء وجنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 19 والعظمى 27



العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 27



6 أكتوبر: الصغرى 18 والعظمى 28



بنها: الصغرى 19 والعظمى 27



الإسكندرية: الصغرى 18 والعظمى 26



العلمين الجديدة: الصغرى 18 والعظمى 26



مطروح: الصغرى 17 والعظمى 25



سيوة: الصغرى 13 والعظمى 25



كاترين الصغرى 13 والعظمى 25



بورسعيد الصغرى 18 العظمى 26



الزقازيق: الصغرى 19 لعظمى 27



الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 28



السويس: الصغرى 18 والعظمى 27



شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 30



الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30



الفيوم: الصغرى 17 والعظمى 27



بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 28



المنيا: الصغرى 15 والعظمى 28