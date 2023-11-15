الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة وقلة فرص تساقط الأمطار (فيديو)

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ولكن تقل فرص تساقط الأمطار وتنحصر على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى وتكون امطار خفيفة ومتفرقة.

واضافت منار فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن الطقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومائل إلى الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، ومع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة سريعا وبشكل ملحوظ لذا يجب الحذر عند الخروج ليلا لانخفاض درجات الحرارة.

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وتابع، أن درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى تتراوح بين 27 و28 درجة مئوية، وتتكون الشبورة المائية على الطرق فى ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر وتتلاشى مع سطوع آشعة الشمس.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على سيناء، لطيف ليلًا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة في درجة حرارة الغلاف الجوي وهي:

اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.

وهذا نتيجة الاختلاف في الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.

مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.

الغطاء النباتي في الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء.

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

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الأرصاد: سحب ممطرة على هذه الأماكن

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الأرصاد: تكاثر السحب الركامية على الدلتا

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