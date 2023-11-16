الخميس 16 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فى عيد ميلاد ملك القلوب الدكتور مجدى يعقوب، عطاؤه لن ينتهي

الدكتور مجدى يعقوب،
الدكتور مجدى يعقوب، فيتو

يصادف اليوم عيد ميلاد ال 86 للسير مجدى يعقوب جراح القلوب المصري العالمي الذى اشتهر على مستوى العالم فى مجال جراحات القلب وأجرى على مدار حياته أكثر من 2500 جراحة قلب حتى الآن.

الطبيب الإنسان مجدى يعقوب الذى كرس حياته للعلم والأبحاث لتطوير جراحات القلب وبالفعل نجح فى ذلك حيث يأتى له مرضى القلب من جميع أنحاء العالم ولا يرد احتياج مريض على الإطلاق ونجح فى أصعب  الحالات أشهرهم طفلة تبلغ من العمر 8 شهور كانت تعانى من أن القلب لا يعمل وكانت معرضة للموت خلال 12 ساعة ولكنه نجح فى شفاءها، وكذلك رجل أجرى له عملية نقل قلب وعاش بعدها 33 عام، وغير ذلك من البطولات.

Advertisements

وحصل الدكتور مجدى يعقوب على العديد من الجوائز والأوسمة الرفيعة على مستوى العالم وكذلك تم تكريمه من معظم جامعات العالم، وبعد مسيرة من النجاح كرس كل جهوده ونجاح لأبناء بلده وأنشأ مركز القلب فى أسوان لعلاج مرضى القلب خاصة الأطفال وبدون ارباح ومازال عطاءه مستمرا، وفي عام 2017 زار المركز في أسوان 24 ألف مريض، وعالجوا 3641 مريضًا، وأجروا 1023 عملية قلب مفتوح و2718 قسطرة قلب.

مجدى يعقوب من أبناء الشرقية

ولد الدكتور مجدى يعقوب فى 16 نوفمبر 1935 في مدينة بلبيس، محافظة الشرقية، مصر، لعائلة قبطية أرثوذكسية، وتنحدر أصولها من المنيا، وكان والده يعمل جراحا  فاختار أن يرث مهنة الطب ليكمل مسيرة والده، ولكنه تخصص فى جراحات القلب بعد وفاة عمته بسبب مرض القلب، ورغم نجاحه فى عمله لكنه لم يكتف بذلك بل أعطى الأبحاث والدراسة أولوية لتطوير جراحات القلب وبالفعل نجح فى ذلك.

الدكتور مجدى يعقوب، فيتو

يعقوب تخصص فى جراحات القلب بسبب عمته

درس مجدى يعقوب الطب فى قصر العينى، وتخرج فى يناير 1957، وتم تعيينه كنائب للجراحة العامة وتدرب على يد الأستاذ الراحل أحمد أبو ذكرى، ثم سافر إلى بريطانيا لاستكمال التدريب حتى حصل على زمالة الكلية الملكية البريطانية، وبدأ في العمل في جراحات القلب، ثم سافر إلى شيكاجو للعمل مدة قصيرة فى الجامعة هناك، وعاد ليعمل فى بريطانيا في مستشفى هارفيلد منذ عام 1969 حتى عام 2001، وخلال هذه الفترة عين فى معهد القلب البريطاني عام 1986، وخلال عمله اهتم بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب، وقام فى عام 1980 بعملية نقل قلب لرجل عاش بعدها 33 عامًا، وهى أطول مدة بعد إجراء هذه العملية ليتوفى المريض فى عام 2005.

txt

جامعة عين شمس تشهد إطلاق الشبكة القومية للمعلوماتية الحيوية بحضور مجدي يعقوب

txt

حلا شيحة تستعين بتصريحات الدكتور مجدي يعقوب للحديث عن قيام الليل

اعتزال مجدى يعقوب 

وقرر الدكتور مجدى يعقوب اعتزال جراحات القلب فى 2001 واكتفى بالعمل كاستشارى فقط، ولكنه قطع اعتزاله فى عام 2006 لإزالة قلب مرزوع لطفلة بعد شفاء قلبها الطبيعي، وهى من أصعب العمليات التى أجراها السير مجدى يعقوب، وفى نفس العام قرر البروفيسور العودة بعمليات القلب الصناعى واشهرهم العملية التى أجراها للطفلة هانا كلارك التى عرضت عليه بحالة قلب متدهورة وهى تبلغ 8 اشهر من عمرها وكانت معرضة للموت خلال 12 ساعة وبعد فشل الأدوية معها قرر السير مجدى يعقوب زراعة قلب صناعى لها بجانب قلبها الطبيعي ويتم عمل الاثنين معا ليساعدوها على الحياة.

زراعة القلب الصناعي

وفى عام 2006، قرر الدكتور مجدى يعقوب إزالة القلب الصناعى بعد شفاء القلب الطبيعي وتشجيع الطفلة على ممارسة الرياضة لتتعافى وبالفعل هى تتمتع بصحة جيدة الآن، والفضل يعود لجهوده فى إنقاذها، وهى ليست أولى بطولاته فى مجال جراحات القلب، بل له معجزات عديدة يشهد عليها العلم والطب على مستوى العالم.

جراح القلوب المصري، فيتو

وحصل الدكتور مجدي يعقوب على جميع أنواع التقدير من الحكومة البريطانية، فقد حصل على لقب سير، ثم حصل على جائزة فخر بريطانيا، وهي أعلى تقدير علمى فى بريطانيا، وأصبح اسمه علمًا لفنون جراحة القلب في العالم كله.

تكريم مجدى يعقوب من الملكة اليزابيث الثانية 

حيث برع فى جراحة القلب في بريطانيا وأوروبا وتم تكريمه من ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، بحصوله على لقب “فارس” فى عام 1966، ويطلق عليه الإعلام البريطاني لقب “ملك القلوب”، وفى يناير عام 2011 حصل على أعلى وسام مصرى وهو قلادة النيل، ورغم كل ما جناه من احتفاء وتبجيل له من دول أوروبا إلا أنه تخلى عن كل ذلك وعاد إلى بلاده ليخدم أهل وطنه الحبيب، حيث أنشأ أهم وأكبر مركز لجراحات القلب فى الشرق الأوسط وهو مركزه فى أسوان فى عام 2008، وذلك من أجل أبناء بلده مصر، وهذا المركز غير هادف للربح ويعطى الأولوية للأطفال من مرضى القلب.

txt

الجامعة الأمريكية توثق حياة الجراح مجدي يعقوب في كتاب

txt

مؤسسة مجدي يعقوب للقلب: قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلي يستهدف تنمية الفئات الأولى بالرعاية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدكتور مجدي يعقوب جراح القلوب المصري العالمي السير مجدي يعقوب الملكة إليزابيث الثانية صحة الصحة الجامعة البريطانية

مواد متعلقة

استمرار إجراء جراحات القلب المفتوح المتقدمة بالزقازيق العام بالشرقية

مشهد يدمي القلب، طبيب في غزة يتفاجأ بجثامين طفليه وأمه وأشقائه الثلاثة في المستشفى

منها التدخين والسمنة، أسباب وأعراض مرض القلب التاجي

التأمين الصحي ببنها، انطلاق خدمة قسطرة القلب ضمن مبادرة كل ثانية حياة

الأكثر قراءة

أسامة بن لادن يعود برسالة صادمة عن حرب غزة ترعب الأمريكان (فيديو)

بيان عاجل من السعودية بشأن قرارات مجلس الأمن الخاصة بغزة

طفل غزة للمصريين: بطلب معالجة رجلي ليه بتقطعوها خلوني أمشي، والرئيس يستجيب

أمر رئاسي بسرعة استقبال طفل فلسطيني وتوفير كافة الرعاية الطبية له في مصر

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

مصدر بالأهلي يكشف موعد توقيع عمر كمال عبد الواحد

نقص السكر ينذر بأزمة كبيرة بالصناعات الغذائية، والمصانع تطالب بتدخل عاجل

الاحتلال الإسرائيلي ينذر بالإخلاء العاجل لهذه الأحياء حتى الرابعة عصرًا

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 17-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

المبيدات الحشرية تهدد القدرة الإنجابية للرجال

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 17-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

ارتفاع سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

استقرار سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم

أسعار الشوفان اليوم الخميس 16-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة جيبوتي.. نتائج منتخب مصر مع فيتوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سجادة الصلاة في المنام وعلاقتها بقرب السفر إلى الأراضي المقدسة

هل يكلمنا الله يوم القيامة في وقت واحد؟.. أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 16 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية