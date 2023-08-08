الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

حلا شيحة تستعين بتصريحات الدكتور مجدي يعقوب للحديث عن قيام الليل

حلا شيحة، فيتو
حلا شيحة، فيتو

 تحدثت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عن فضل صلاة قيام الليل مستشهدة بحديث الدكتور الكبير مجدي يعقوب..

 

ونشرت حلا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” فيديو لـه وهو يتحدث عن فوائد الاستيقاظ فى الثلث الأخير من الليل.. وأرفقت حلا الفيديو بتعليق:: دكتور مجدي يعقوب بيقول إننا نصحي بالليل شوية بيغسل المخ والأعصاب.. ربطت كلامه بقيام الليل وازاي سيدنا النبي كان بيصحى ويصلي قيام الليل وينام ويصحى

 

 

حلا شيحة  

مؤخرًا.. علقت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" على تصريحات الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والذي تحدث خلالها عن إمكانية عودتها للتمثيل من جديد. 

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ونشرت حلا شيحة صورة للدكتور أشرف زكي من لقائه في برنامج معكم منى الشاذلي وعلقت عليها قائلة: "شكرًا للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية وشكرًا دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنانا".

وأضافت: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون ولكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرار على الخروج من المحن التي لابد منها في الحياة.. متشكرة علي كل الدعم من زمايلي كلهم بحبهم وبتمني لكل واحد فيهم النجاح دايمًا". 

وتابعت: "وجمهورى الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به، وأحسن الظن بي.. وبعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي ولم اقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس .. أتمني من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم.. كفاية ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي،كفاية اربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي.. أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا إنه إنسان.. متشكرة". 

 

عودة حلا شيحة للتمثيل

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كشف عن تلقيه اتصالا هاتفيا من الفنانة حلا شيحة مؤخرًا بشأن عودتها للوسط الفني مجددًا بعدما أعلنت اعتزالها.

 

وأوضح خلال لقائه ببرنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة “سي بي سي”: قلت في السابق أنه حال قررت حلا شيحة  العودة للوسط الفني فأنني لست صاحب قرار وهاخد رأي كل فنانين مصر، الأهم رأي الأسرة الفنية لأن ما حدث من إساءة كان يمسهم جميعا.

 

 وأكد:"تواصلت مع الأسرة الفنية لجس نبضهم واستكشاف رأيهم حال رغبت حلا شيحة العودة وهما متسامحين وبيقولوا بنتنا".


وتابع:"حلا شيحة كلمتني وقالت لي أنا هارجع قريب وعايزة أقابلك ونتكلم فقلت لها لما ترجعي نتكلم".

 

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