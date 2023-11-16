خبراء القانون الدولى عن اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء: جريمة حرب مكتملة الأركان.. وكشف مسلسل أكاذيب الكيان الإسرائيلي

الاعتداءات الإسرائيلية على المستشفيات، وآخرها مستشفى الشفاء فى قطاع غزة مسلسل لا ينتهى فى تحد واضح وصريح للقانون الدولى الإنسانى وكافة المواثيق والأعراف الدولية المنصوص عليها بالأمم المتحدة واتفاقية جنيف متخذين من الأكاذيب والحجج غير الصحيحة وسيلة لارتكاب جرائمهم ضد الشعب الفلسطينى وخاصة المدنيين والأطفال وسط صمت مريب من جانب المجتمع الدولى بسبب الدعم الأمريكى للجرائم التى يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى.

Advertisements

مستشفى الشفاء بغزة

مستشفى الشفاء، قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجى ومدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، أن عقيدة الكيان الصهيونى تقوم على المجازر وقتل الأطفال والنساء، مضيفا أن ما تقوم به إسرائيل من جرائم هى جميعها جرائم حرب يحظرها القانون الدولى وآخرها اقتحام مستشفى الشفاء تحت حجج ومزاعم كاذبة وهى وجود عناصر لمقاتلى حماس بالمستشفى ووجود غرفة عمليات المقاومة أسفلها وهو الأمر الذى ثبت كذبه.

اللواء محمد الغبارى

وأكد أن استخدام الحجج الكاذبة لتنفيذ اعتداءات الاحتلال أمر ليس بالجديد على إسرائيل التى لا تكترث بالقانون الدولى طالما أن الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الغربى يساندها ويساعدها على ارتكاب الجرائم فما يحدث فى غزة كشف الوجه الحقيقى لأمريكا والغرب من ازدواجية المعايير وزيف شعارات حقوق الإنسان.

المجازر الإسرائيلية قديمة

وتابع بأن المجازر التى يرتكبها الاحتلال أمر ليس بجديد عليه، وإنما عقيدة راسخة داخل الكيان الصهيونى.

مستشفى الشفاء، اعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى فى مستشفى الشفاء عند اقتحامه.

الدكتور ايمن سلامة

الهجوم البرى على غزة، وقال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى، إن الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة، دفعت القوات الإسرائيلية بدباباتها إلى محيط مربع المستشفيات فى وسط مدينة غزة، والذى يضم 4 مستشفيات.

كما حاصرت قواتها تلك المجمعات وسط تردى القطاع الطبى بشكل كبير أساسا إثر الحصار المطبق الذى فرضته إسرائيل على كامل قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.



القادة الإسرائيليون مسئولون مسئولية جنائية فردية

وأكد أن الهجمات المتعمدة على المنشآت الطبية تشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولى الإنسانى، لاسيما للمادتين 18، 19 من اتفاقية جنيف الأولى.

وقال: وفقًا للقانون الدولى الإنسانى، لا ينبغى مهاجمة المؤسسات والوحدات الصحية، بما فى ذلك المستشفيات إذ خصصت اتفاقية جنيف الرابعة فى المادة 18 منها، حماية خاصة للمستشفيات، حيث يجوز بأى حال من الأحوال استهداف المستشفيات المدنية التى تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها فى جميع الأوقات.

وواصل حديثه قائلا: كما تنص الاتفاقية فى بندها الـ19 على "عدم جواز وقف تلك الحماية للمستشفيات المدنية" تحت أي ظرف.

وأضاف: تمتد هذه الحماية لتشمل الجرحى والمرضى، وكذلك الطاقم الطبى ووسائل النقل. ويشمل مصطلح الجرحى والمرضى، بحسب موقع الصليب الأحمر الدولى، أي شخص، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا حتى، يحتاج إلى رعاية طبية ولا يشارك أو توقف عن المشاركة فى الأعمال العدائية.



وتابع: من ضمن هذه الاستثناءات الضيقة جدًا، استخدم المرافق الطبية من قبل أحد أطراف النزاع لارتكاب "عمل ضار بالعدو"، خارج نطاق مهامها الإنسانية فى حين يشدد القانون الدولى على أنه فى حال الشك فيما إذا كانت الوحدات الطبية تُستخدم لارتكاب "عمل ضار "، ينبغى افتراض عدم استخدامها على هذا النحو ولعل هذا ما دفع إسرائيل خلال الأيام الماضية إلى الترويج أن مقاتلى حماس يستخدمون عددا من المستشفيات فى غزة، كقواعد لقياداتهم تحت الأرض.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلى فيديوهات زعم أنها تظهر أنفاقًا تحت تلك المرافق الطبية يستخدمها عناصر كتائب القسام الجناح العسكرى لحماس وهو زعم نفته حماس، داعية المجتمع الدولى إلى إرسال لجنة تحقيق تزور تلك المستشفيات.



الدكتورة هبة البشبيشى

مستشفى الشفاء، وقالت الدكتورة هبة البشبيشى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن اقتحام إسرائيل لمستشفى الشفاء بقطاع غزة تأكيد راسخ لا يقبل الشك أن هذا الكيان دموى ولديه عقيدة قائمة على ارتكاب جرائم حرب وإبادة الشعب الفلسطينى بدليل أن المساجد والمستشفيات لم تسلم من الاعتداءات رغم مخالفة ذلك كافة القوانين والأعراف الدولية.

توثيق الجرائم الإسرائيلية

وأضافت، أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى وهو الأمر الذى يجب توثيقه ليعلم العالم أن الشعب الفلسطينى قدم الغالى والنفيس للدفاع عن أرضه.

وتابعت: "والغريب أن رغم هذه المجازر ما زال الموقف العربى يقف عند حد الشجب والإدانة فى حين أن البرلمان الأوروبى عقد جلسة استماع لوزير الخارجية الإسرائيلى عن أسباب قصف مستشفى الشفاء تحت زعم وجود الأسرى وأسلحة حماس أسفل المستشفى".



بايدن يخدع الشعب الأمريكي لدعم إسرائيل

وتابعت: "فى نفس الوقت قدمت مذكرة ضد الرئيس الأمريكى بايدن بتقديمه معلومات مضللة للشعب الأمريكى عن الوضع فى غزة، بل إن البعض طالب بمحاسبة بايدن، وبالتالى هذه الأوضاع فى غزة لن تنتهى قريبا مع استمرار الضربات الجوية لإسرائيل لتنفيذ سيناريو الأرض المحروقة حتى تتمكن من السيطرة على قطاع غزة".



وقال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى الشفاء بغزة هى جريمة حرب يجب أن يحاكم عليها الكيان الإسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لا يجوز بأى حال من الأحوال اقتحام المستشفيات فى الحروب.



وأكد أن حكومة الاحتلال وجيشه مجتمعين وأفرادا مسئولين عن اقتحام مستشفى الشفاء بغزة مسئولية جنائية ومدنية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

اقتحام مستشفى الشفاء جريمة حرب خطيرة

وطالبت القيادة الفلسطينية بتوثيق جريمة اقتحام مستشفى الشفاء فى غزة والتى تعد جريمة حرب خطيرة ممثلة فى اقتحام مستشفى مدنى وتقدم هذه الوثائق للمحكمة الدولية فى لاهاى لمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة الدولية الخطيرة.

اقتحام مستشفى الشفاء، واعترفت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى، بعدم وجود معلومات عن تواجد أسرى فى مستشفى الشفاء بعد اقتحامه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.