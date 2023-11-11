السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

خوفا من الأوبئة، استعدادات لإنشاء مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء في غزة

مستشفي الشفاء في
مستشفي الشفاء في غزة، فيتو

مستشفي الشفاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنها بصدد إنشاء مقبرة جماعية داخل مستشفى الشفاء لدفن الجثث كي لا يحدث وباء، لافتًة إلى عدم وجود ماء للشرب لديهم.

وأكد وكيل وزارة الصحة بـ غزة، أنه لا يوجد ماء أو غذاء في مجمع الشفاء الطبي والجميع فيه مستهدفون، قائلًا: الاحتلال يرتكب هولوكوست جديدًا في استهدافه مستشفى الشفاء.

كما أعلن انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف المولدات عن العمل، قائلا: نحن محاصرون ولا ويستطيع الناس الخروج من أماكنهم.

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ومنذ قليل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن آلاف الجنود من جيش الاحتلال موجودون حاليا في عمق قطاع غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال على بعد 3 كيلومترات من مستشفى الشفاء، فيما قالت القناة 12 العبرية، إن الدبابات الإسرائيلية تحاصر مستشفى الشفاء ومستشفى آخر في غزة من الـ 4 اتجاهات.

قصف غزة بـ 32 ألف طن من المتفجرات

وأمسن أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم، أن دولة الاحتلال قصفت القطاع بنحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة، بمتوسط 87 طنا من المتفجرات لكل كيلومتر مربع، لافتا إلى أن الدبابات الإسرائيلية وصلت حاليا إلى محيط مربع المستشفيات في المدينة.

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، الجمعة، أن هذه الخطوة تأتي في سياق السلوك الإسرائيلي بإكمال "المحرقة" التي بدأها في غزة منذ 35 يومًا، في إشارة منه إلى الحملة العنيفة على القطاع، مشيرا إلى أن الحصار الإسرائيلي استهدف مربع المستشفيات الذي يضم "الرنتيسي والنصر والعيون والصحة النفسية أيضا"، كما قطع عنهم الكهرباء.

وأضاف أن تلك المنطقة تضم العديد من المدارس والمباني السكنية، مؤكدا أن التوغل الإسرائيلي في تلك المنطقة خلّف أكثر من 6 آلاف نازح، لافتا إلى أن قوات الاحتلال طالبت بإخلاء المنطقة من النازحين.

تضرر أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة

وأضاف المكتب أن أكثر من 50% من الوحدات السكنية في غزة تضررت جراء غارات وقصف إسرائيل في حين هُدمت كليا 40 ألف وحدة سكنية.

كما أشار في بيان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر قدرها ملياري دولار فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمباني والأبراج السكنية، بينما تعرضت البنية التحتية لأضرار بنحو مليار دولار.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حوالي 9500 صاروخ أطلق على إسرائيل منذ السابع من أكتوبر تم اعتراض معظمها، لكنه أكد أن عددها "تراجع بشكل كبير" منذ أكتوبر وبدء العمليات العسكرية البرية في القطاع.

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