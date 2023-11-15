هشتاج أنقذوا مستشفى الشفاء يتصدر تويتر بعد اقتحام جيش الاحتلال للمجمع الطبي

مستشفى الشفاء، تصدر اسم مستشفى الشفاء موقع التواصل الإجتماعي، "إكس"، تويتر سابقا، على خلفية اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، ساحات مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، تحت غطاء ناري كثيف وقصف عنيف في محيط المجمع، على تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض، حول استخدام المستشفيات كـ "مراكز قيادة وسيطرة" لـ حركة حماس.



ودشن نشطاء "إكس"، هشتاجا بعنوان #انقذوا_مستشفي_الشفاء، حيث كتب احد النشطاء، على حسابه الشخصي، قائلا: " لا تناشدوا احد في هذا العالم سوى الله والمقاومة، كل القوانين والمؤسسات الدولية وحقوق الإنسان والأمم المتحدة لا تساوي براز طفل رضيع يستقوي عليه الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي.. قسمًا سننتقم حتى من قبورهم".

Advertisements



وقال آخر: " لنصرخ بصوت واحد الآن #انقذوا_مستشفى_الشفاء #HelpAlShifaHospital، يا أخوة أرجوكم لنتفاعل الآن بنداء موحد لمساعدة اخواننا المحاصرين في مجمع الشفاء الطبي".

وتابع: "الوضع كارثي وإطلاق النار نحو مباني المجمع من كل مكان، وجثث الشهداء ما زالت في محيط المستشفى بعضها بدأ يتحلل، وهناك مئات المرضى والجرحى يواجهون خطر الموت الآن".



وأكد أخر: " غزة لن تسقط بسقوط مستشفى الشفاء، أحفاد القردة والخنازير اقتحمون مجمع الشفاء الطبي أطلقون الرصاص والقذائف بشكل عشوائي على من؟، على المرضى والجرحى والمصابين على الأطفال والنساء وكبار السن العزل ترهبون من.!! تستقوون على من.!! على مرضى ومصابين وأطباء".



وكتب أخر، قائلا: " 1500 من أعضاء الطاقم الطبي ونحو 7 آلاف نازح موجودون داخل مجمع الشفاء هم في دائرة الموت. والآليات العسكرية الإسرائيلية ملتصقة بجدار #مستشفى_الشفاء تحيطه من كل جانب".

بيان حماس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان نشرته فجر اليوم الأربعاء، أنها تحمل إسرائيل والولايات المتحدة كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة.



وقال البيان: "نحمل الكيان المحتل وقادته النازيين الجدد، والرئيس بايدن وإدارته كامل المسؤولية عن تداعيات اقتحام جيش الاحتلال لـ مجمع الشفاء الطبي، وما يتعرض له الطاقم الطبي وآلاف النازحين، جراء هذه الجريمة الوحشية بحق مرفق صحي محمي بحكم اتفاقية جنيف الرابعة، وسيحاسب عليها قادة الاحتلال وكل من تواطأ معه في قتل الأطفال والمرضى والمدنيين العزل".

أكاذيب البيت الأبيض والبنتاجون



وأضاف: "إن تبني البيت الأبيض والبنتاجون لرواية الاحتلال الكاذبة، والزاعمة باستخدام المقاومة لمجمع الشفاء الطبي لأغراض عسكرية، كان بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين لإجبارهم قسرا على النزوح من الشمال إلى الجنوب لاستكمال مخطط الاحتلال الرامي لتهجير شعبنا كما جاء على لسان العديد من وزراء الكيان المحتل".