خبير استراتيجي: ارتكاب المجازر عقيدة صهيونية
حركة حماس ، قال اللواء محمد الغبارى، الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق باكاديمية ناصر العسكرية، إن عقيدة الكيان الصهيوني تقوم على المجازر وقتل الأطفال والنساء.
وأكد لـ فيتو أن المجازر الإسرائيلية بدأت بحرق مدينة عايد قديما حيث قاموا بحرق ١٠ آلاف مواطن ومواشيهم فى أرض زراعية.
وواصل حديثه قائلا إن المقاومة الإسرائيلية لقنت الاحتلال الإسرائيلي درسا قاسيا وكشفت مدى جبن الجندي الإسرائيلي وخوفه من القتال وجها لوجه، وإنما يستخدم السلاح الجبان وهو سلاح الجو.
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