باحث بهيئة كبار العلماء: الأخلاق والقيم في الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الأخلاق والقيم فى الإسلام مرتبطة بصورة وثيقة بالعقيدة، لافتا إلى أنه كلما حسنت الأخلاق زاد الإيمان، وكلما ساءت الأخلاق بعد الإيمان.

لا يجتمع الإيمان والحقد فى قلب المرء



وتابع الباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج ""مع الناس، المذاع على فضائية "الناس": "النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا يجتمع الإيمان والحقد فى قلب المرء، فالحقد خلق سيء والإيمان يعنى طهر، فلا يجتمع الطهر مع السيئ".

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وتابع: "سيدنا النبي كان يقول لا إيمان لمن لا أمانة وعهد له، فلازم الإنسان المؤمن يكون عنده خلق فى كل معاملاته مع الناس، لازم يحافظ على الوعود والوقت والالتزام بكل عهوده".



أمين الفتوى: من يلقي حجارة على القطارات يغضب الله



وفي سياق متصل أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم من يقوم بإلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية، أو من يقوم بإلقاء الحجارة علي القطارات؟.



وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج ""مع الناس، المذاع على فضائية "الناس"، "من يقوم بهذا الفعل يضع نفسه فى أمور الملاعن، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الملاعن الثلاث، قيل: ما الملاعن يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظل يُسْتَظلُّ به أو في طريق أو في نقع ماء".



وتابع: "هذه التصرفات حرام، ومن الملاعن، يعنى هذا سبب إن الناس تدعى على من يفعل هذا التصرف، اللهم العن فلان، فربنا يستجيب، وهذا باب من أبواب غضب الله سبحانه وتعالى".