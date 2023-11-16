رقم سلبي ليونيون برلين في الدوري الألماني

الدوري الألماني، سجل يونيون برلين رقما سلبيا في الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 وقبل فترة التوقف الدولي.

وتلقي يونيون برلين الخسارة في 9 مباريات خلال مشواره في الدوري الألماني كأكثر الأندية هزيمة ويليه كولن ودارمشتات بالخسارة في عدد 7 مباريات لكل منهما ثم فيردر بريمن وفولفسبورج وماينز بالخسارة في 6 مباريات لكل منهما.



وأعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات المدير الفني أورس فيشر، بسبب سوء النتائج.

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ولم يتمكن يونيون برلين منذ بداية الموسم الجاري من تحقيق أي فوز خلال 14 مباراة متتالية.

بيان يونيون برلين

وأكد النادي في بيان رسمي أن "هذا قرار مشترك اتخذه رئيس النادي ديرك زينجلر وفيشر شخصيا خلال اجتماع بعد ظهر الاثنين (الماضي)".

وقال النادي إن ماركو جروتي مدرب يونيون تحت 19 عاما سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

ترتيب الدوري الألماني

ويتصدر باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني بعد مرور الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر الجاري.

ويحتل باير ليفركوزن قمة جدول ترتيب الدوري الألماني "البوندسليجا " برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ حامل اللقب، ويليهم شتوتجارت ثالثا برصيد 24 نقطة ثم لايبزيج رابعا برصيد 23 نقطة ثم بوروسيا دورتموند خامسا برصيد 21 نقطة.

فيما يتواجد آينتراخت فرانكفورت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

وجاء تواجد يونيون برلين في المركز الثامن عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الألماني من أبرز المفاجآت خاصة أن الفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11

1- باير ليفركوزن 31 نقطة

2- بايرن ميونيخ 29 نقطة

3- شتوتجارت 24 نقطة

4- لايبزيج 23 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 21 نقطة

6- هوفنهايم 19 نقطة

7- آينتراخت فرانكفورت 18 نقطة

8- فرايبورج 14 نقطة

9- بوروسيا مونشنغلادباخ 13 نقطة

10- أوجسبورج 13 نقطة

11- فولفسبورج 13 نقطة

12- فيردر بريمن 11 نقطة

13- هايدنهايم 10 نقاط

14- بوخوم 9 نقاط

15- دارمشتات 8 نقاط

16- ماينز 7 نقاط

17- كولن 6 نقاط

18- يونيون برلين 6 نقاط

جدول ترتيب الدوري الألماني

ويتصدر الانجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني بعد الجولة الـ 11 وقبل التوقف الدولي.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1- هاري كين لاعب بايرن ميونيخ: 17 هدفا

2- سيرهو جيراسي لاعب شتوتجارت: 15 هدفا

3- لويس أوبيند لاعب لايبزيج: 9 أهداف

4- ليروي ساني لاعب بايرن ميونيخ: 8 أهداف

4- جوناس ويند لاعب فولفسبورج: 8 أهداف

5- فيكتور بونيفاس لاعب باير ليفركوزن: 7 أهداف

5- إرميدين ديميروفيتش لاعب أوجسبورج: 6 أهداف

5- عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت: 6 أهداف

5- اليخاندرو غريمالدو لاعب باير ليفركوزن: 6 أهداف

5- ماكسيميليان بيير لاعب هوفنهايم: 6 أهداف

6- دينيز أونداف لاعب شتوتجارت: 5 أهداف

6- يان نيكلاس بيست لاعب هايدنهايم: 5 أهداف

6- مارفين دوسكتش لاعب فيردر بريمن: 5 أهداف

6- الحسن بليا لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ: 5 أهداف

6- جوناس هوفمان لاعب باير ليفركوزن: 5 أهداف

6- إرين دينكسي لاعب هايدنهايم: 5 أهداف