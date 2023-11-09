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رياضة

بثنائية هاري كين، بايرن ميونخ يحجز مقعده في دور الـ 16 على حساب جالطة سراي

بايرن، فيتو
بايرن، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على نظيره جالطة سراي التركي بهدفين مقابل هدف خلال لقائهما في الجولة الرابعة من دوري  المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح بايرن ميونخ التهديف في الدقيقة 80 عن طريق نجمه الإنجليزي هاري كين، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وسجل سيدريك باكامبو، هدف الفريق التركي الوحيد، فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدلًا من الضائع للمباراة.

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بهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعد تربعه على صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل جالطة سراي المركز الثاني بـ4 نقاط، بالتساوي مع كوبنهاجن فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز الأخير بـ3 نقاط.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام جالطة سراي

وأعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، تشكيل فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، في الجولة الرابعة من دوري  المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - اوبيمكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: يوزوا كيميتش - جوريتزكا - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين.

 

ترتيب بايرن ميونخ وجالطة سراي

ويدخل بايرن ميونخ الألماني متصدرًا قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على مانشستر يونايتد وكوبنهاجن الدنماركي وجالاتا سراي، فيما يحتل جالطة سراي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط.

 

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي

وتنقل مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي  في الجولة الرابعة.

وكان بايرن ميونخ حقق الفوز علي جالطة سراي في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.

وحقق فريق بايرن ميونخ، مؤخرا فوزا كبيرا على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بكلاسيكو ألمانيا، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني موسم 2023 / 2024.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.

وودع العملاق البافاري في وقت سابق بطولة كأس ألمانيا عقب خسارته المفاجئة أمام ساربروكن 1 / 2 في الدور الثاني من البطولة.

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