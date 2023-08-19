الدوري الألماني، باير ليفركوزن يفتتح مشوارة في البوندسليجا بالفوز على لايبزيج 2/3

الدوري الألماني، فاز فريق باير ليفركوزن علي نظيرة فريق لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب باي أرينا في الجولة الأولى من البوندسليجا.

وبهذا الفوز يحصل رجال تشابي الونسو على أول 3 نقاط في البوندسليجا، وتستكمل باقي مباريات الجولة الأولى مساء اليوم السبت وغدا الأحد.

أحداث المباراة

نجح فريمبونج في تسجيل الهدف الأول لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول , بينما استطاع تاه منت إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35 من اللقاء.

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وتمكن داني أولمو من تقليص الفارق لمصلحة لايبزيج بعد تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 64 أضاف فيرتز الهدف الثالث لليفركوزن فيما سجل أوبيندا هدف لايبزيج الثاني في الدقيقة 71 من زمن الشوط الثاني ,

وجاء تشكيل فريق باير ليفركوزن كالأتي:

وأستقر الإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن علي تشكيل فريقة أمام فريق لايبزيج في الجولة الأولي من الدوري الألماني .

حراسة المرمي: هراديكي

خط الدفاع: تاه , كوسونو , تابسونا , اليخاندرو , فريمبونج

خط الوسط: بالاسيوس , فيرتز , شاكا , هوفمان

خط الهجوم: بونيفاس

ويأتي تشكيل فريق لايبزيج كالتالي :

وأعلن ماركو روز المدير الفني لفريق لايبزيج تشكيل فريقة استعدادا لمواجه باير ليفركوزن في الجولة الأولي من الدوري الألماني.

حراسة المرمي: بلاسفيتش

خط الدفاع: سيماكان , أوبران , روام, سيوالد

خط الوسط: تشافي , شلاجر , سيوالد

خط الهجوم: أولمو , أوبيندا , فيرنر

لايبزيج بطلا للسوبر الألماني علي حساب بايرن

حقق فريق لايبزيج الفوز بثلاثية نظيفة علي حساب بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي السوبر الألماني، وأقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري ليتوج لايبزيج بلقب كأس السوبر أولى بطولات الموسم في المانيا.

استطاع لايبزيج منذ البداية فرض سيطرته علي المباراة وخطف هدف في الدقيقة 3 عن طريق الإسباني داني أولمو، وضاعف اللاعب النتيجة في الدقيقة 44 من تمريرة تيمو فيرنر، وفي شوط المباراة قتل أولمو اللقاء بالهاتريك في الدقيقة 68 من علامة الجزاء ليفوز لايبزيج بثلاثة أهداف دون رد.