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رياضة

يونيون برلين يستغني رسميا عن مديره الفني

يونيون برلين، فيتو
يونيون برلين، فيتو

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الاستغناء عن خدمات المدير الفني أورس فيشر، بسبب سوء النتائج.

ولم يتمكن يونيون برلين منذ بداية الموسم الجاري من تحقيق أي فوز خلال 14 مباراة متتالية.

بيان يونيون برلين 

وأكد النادي في بيان رسمي أن "هذا قرار مشترك اتخذه رئيس النادي ديرك زينجلر وفيشر شخصيا خلال اجتماع بعد ظهر الاثنين (الماضي)".

وقال النادي إن ماركو جروتي مدرب يونيون تحت 19 عاما سيتولى مسؤولية الفريق بشكل مؤقت حتى إشعار آخر.

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مسيرة فيشر مع يونيون برلين 

واستلم فيشر منصب المدير الفني للفريق في يوليو 2018 وقاده إلى أول صعود له على الإطلاق إلى الدوري الألماني في عام 2019.

وفي المواسم الثلاثة الماضية، قاد فيشر يونيون برلين إلى المركز السابع والخامس والرابع، وتأهل إلى دوري المؤتمر والدوري الأوروبي.

كما احتل الفريق المركز الرابع بالدوري المحلي في الموسم الماضي ومن ثم تأهل إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وكان يونيون برلين قد استهل الموسم الجاري بالفوز 3 مرات: لقاء في الكأس و2 في الدوري، ثم فارق الانتصارات في المباريات الـ 14 التالية بينها 3 هزائم وتعادل في دوري أبطال أوروبا.

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