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رياضة

بلدية المحلة ضيفا على المقاولون وديا بالجبل الأخضر

المقاولون وبلدية
المقاولون وبلدية المحلة؛ فيتو

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، اليوم الخميس نظيره بلدية المحلة، بالملعب الفرعي بالنادي ضمن سلسلة مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري المقرر لها 30 من الشهر الجاري.

 

وتنطلق مباراة المقاولون وبلدية المحلة الودية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الخميس في ثاني تجارب الذئاب خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، برنامجه التدريبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله خوض 4 مباريات ودية مع إعطاء الفريق راحة يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري.

 

ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، لاعطاء الفرصة لجميع اللاعبين خلال الـ 4 وديات أمام سموحة وبلدية المحلة والمروج الليبي والاسماعيلي بالترتيب للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري بعمل فترة إعداد مصغرة من خلال التدريبات والمباريات الودية.

وتقام مباريات المقاولون الأربعة الودية  في الملعب الفرعي بالجبل الأخضر في الرابعة عصرا، وتحدد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر موعدا لأولى الوديات أمام سموحة، ويوم الخميس 16 نوفمبر موعدا للمباراة الثانية أمام بلدية المحلة.


كما حدد المقاولون يوم الأحد 19 نوفمبر موعدا لوديته الثالثة أمام المروج الليبي، وأخيرا الأربعاء 22 نوفمبر لودية الإسماعيلي.

اجتماع محسن صلاح مع فريق المقاولون


وكان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، عقد اجتماعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة والكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين.

وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.


وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة أن إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب في مصر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، بأن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.

المقاولون يستضيف سموحة وديا استعدادا لفاركو

الدوري المصري، برنامج المقاولون العرب خلال فترة التوقف الدولي

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المقاولون العرب شوقى غريب بلدية المحلة الدوري المصري فاركو

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