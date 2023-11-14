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رياضة

المقاولون يستضيف سموحة وديا استعدادا لفاركو

المقاولون، فيتو
المقاولون، فيتو

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، اليوم نظيره سموحة بقيادة أحمد سامي، بالملعب الفرعي بالنادي ضمن سلسلة مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري استعدادا لمواجهة فاركو في الجولة السابعة لبطولة الدوري المقرر لها 30 من الشهر الجاري.

 

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المقاولون وسموحة الودية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

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ووضع الجهاز الفني لنادي المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، برنامجه التدريبي خلال فترة التوقف الحالية يتخلله خوض 4 مباريات ودية مع إعطاء الفريق راحة يوم الجمعة من كل أسبوع وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام فاركو بالدوري.

 

ويسعى الجهاز الفني لفريق المقاولون بقيادة الكابتن شوقي غريب، لاعطاء الفرصة لجميع اللاعبين خلال الـ 4 وديات أمام سموحة وبلدية المحلة والمروج الليبي والاسماعيلي بالترتيب للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين من ناحية والاستعداد لاستئناف الدوري بعمل فترة إعداد مصغرة من خلال التدريبات والمباريات الودية.

وتقام مباريات المقاولون الأربعة الودية  في الملعب الفرعي بالجبل الأخضر في الرابعة عصرا، وتحدد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر موعدا لأولى الوديات أمام سموحة، ويوم الخميس 16 نوفمبر موعدا للمباراة الثانية أمام بلدية المحلة.


كما حدد المقاولون يوم الأحد 19 نوفمبر موعدا لوديته الثالثة أمام المروج الليبي، وأخيرا الأربعاء 22 نوفمبر لودية الإسماعيلي.

اجتماع محسن صلاح مع فريق المقاولون

وكان المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، عقد اجتماعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة والكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين.

وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.


وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة أن إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي له باع كبير فى التدريب في مصر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، بأن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.

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