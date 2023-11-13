4 وديات تجهز المقاولون لاستئناف الدوري المصري

الدوري المصري، قرر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة الكابتن شوقي غريب، خوض 4 وديات خلال فترة توقف الدوري الحالية ضمن برنامج الإعداد لاستئناف الدوري المصري.

ويفتتح المقاولون مبارياته الودية غدا الثلاثاء بمواجهة سموحة، ثم بلدية المحلة يوم الخميس المقبل بملعب المقاولون العرب.

كما يلتقي المقاولون يوم الأحد المقبل مع المروج الليبي ثم الإسماعيلي الأربعاء بعد المقبل في رابع وديات الفريق خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

Advertisements

رئيس نادي المقاولون يجتمع بالجهاز واللاعبين

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، اجتماعا مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة المشرف العام على الكرة والكابتن شوقي غريب المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين.



وطالب المهندس محسن صلاح لاعبي المقاولون العرب، باستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعد فترة توقف الدوري الحالية مؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

وقال رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق وانهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة خاصة ان إدارة النادي تقف خلف الفريق والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب الذي له باع كبير في التدريب في مصر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي المسرف العام على الكرة بالنادي، ثقته في عودة المقاولون لمكانته في مسابقة الدوري المصري وتقديم مباريات أفضل من الجولات الستة الماضية بالمسابقة.

وأشار المشرف العام على الكرة، بأن مجلس الإدارة بقيادة المهندس محسن صلاح يدعم الفريق ويذلل كافة العقبات من أجل استعادة الروح والثقة وتحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.

وعلي صعيد متصل وضع الجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب برنامج خاص خلال فترة التوقف الدولي الحالي بإقامة 4 مباريات قوية.

ومن المقرر أن يلتقي المقاولون مع سموحة وبلدية المحلة الثلاثاء والخميس هذا الأسبوع، كما يلتقي المقاولون مع المروج الليبي والإسماعيلي الأحد والأربعاء من الأسبوع المقبل بالترتيب استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف عن بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للنادي الأهلي أمام بلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري



1 - الأهلي 13 نقطة

2 - بيراميدز 13 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقطة

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - الجونة 9 نقاط

9 - المصري 9 نقاط

10 - الزمالك 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين