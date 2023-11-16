الهالات السوداء من المشكلات التى تواجه الفتيات نتيجة السهر والقلق والتوتر والإفراط فى تناول المنبهات ما يؤثر على مظهر البشرة.

وتحرص الفتيات على التخلص من الهالات السوداء للحفاظ على نضارة وجمال البشرة ورونقها، وذلك عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية.

قناع نشاء البطاطس للتخلص من الهالات السوداء

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع نشاء البطاطس للتخلص من الهالات السوداء.

المكونات:-

ثمرة بطاطس مبشورة ناعم

ملعقة أرز مطحون

ملعقة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر البطاطس ونصفيها جيدا ونأخذ السائل الناتج.

نتركه جانبا لمدة 10 دقائق.

ثم نتخلص من الماء ونأخذ النشاء الذى ترسب فى أسفل البولة ونضيف له الأرز المطحون والعسل.

نقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

نفرد القناع حول العينين ونتركها لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونكرر الوصفة 3 مرات اسبوعيا.

ويمكن استخدام القناع على البشرة فهو يعزز من شبابها ونضارتها ويفتح البشرة، حيث نفرد طبقة رقيقة من القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها.

قناع نشاء البطاطس للتخلص من الهالات السوداء، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.