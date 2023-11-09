تفتيح البشرة والهالات السوداء من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا لتأثيرها المباشر على مظهر البشرة، فكلما كانت البشرة ناصعة البياض وخالية من الهالات كلما كانت أمثر إشراقة وحيوية.

وتفتيح البشرة والهالات السوداء ياتى عادة من الوصفات الطبيعية التى تعمل على تنظيف البشرة وتفتيح لونها وهى آمنة أكثر من الكريمات الكيميائية.

كريم الخيار والعسل لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، كريم الخيار والعسل لتفتيح البشرة وإزالة البقع وعلاج الهالات السوداء.

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المكونات:-

ثمرة خيار

ملعقة كبيرة نشاء ذرة

ملعقة كبيرة زيت لوز حلو

ملعقة كبيرة عسل نحل

الطريقة:-

نحضر الخيار ونبشره جيدا ثم نصفيه جيدا.

نأخذ السائل الناتج ونذوب به النشاء جيدا ونرفعهم معا على النار الهادئة.

نقلب جيدا حتى يغلظ قوام الخيار.

ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما.

ثم نضيف له زيت اللوز الحلو والعسل ونقلب جيدا.

ثم نحفظ الخليط في علبة صغيرة محكمة الغلق ونضعها بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

نستخدم الكريم 3 مرات اسبوعيا.

حيث ندهن طبقة خفيفة منه على البشرة ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

كريم الخيار والعسل لتفتيح البشرة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظًا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.