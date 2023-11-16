الخميس 16 نوفمبر 2023
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محافظات

اليوم، النطق بالحكم على بائع متجول قتل حارس مدرسة ميت العز لسرقة الحنفيات بالدقهلية

جانب من محاكمة قاتل
جانب من محاكمة قاتل حارس مدرسة، فيتو

تصدر الدائرة الخامسة في  محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، حكمها في  قضية مقتل حارس مدرسة ميت العز على يد بائع متجول أثناء قيامه بسرقة حنفيات المدرسة وذلك بعد إحالة أوراق المتهم  لفضيلة مفتي الجمهورية لأخد الرأي في إعدام المتهم.

 

واستمعت لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة للمتهم وهي الإعدام شنقًا لارتكابه الجريمه عمدًا.

وتم نظر القضية برئاسة المستشار ممدوح أحمد عبد الدايم وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي وتامر مرسي وأحمد سعيد الفقي ووكيل النائب العام محمد جمال راشد مدير نيابة مركز ميت غمر، وسكرتارية رمضان السيد الديسطي وعماد حمدي الجميل.

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وأمر رئيس هيئة المحكمة باخراج المتهم من قفص الاتهام وواجهة بارتكابه للجريمة إلا أنه أكد ارتكابه الجريمة نافيا قتله مؤكدا ضرب المجني عليه وتركه حيا بعد ضربه وخنقه

 

وتعود أحداث الواقعة لشهر أبريل الماضي بمقتل الحارس للمدرسة والعثور على جثة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة بائع متجول له كارت معلومات جنائية، وتسلل للمبنى بغرض سرقة دورات المياه، وتخلص من المجني عليه بعدما حاول الإمساك به.

وكشف ضباط مباحث الدقهلية، غموض العثور على جثة عامل مقتولًا داخل مدرسة بمركز ميت غمر، وتبين أن وراء الواقعة بائع متجول له كارت معلومات جنائية، وتسلل للمبنى بغرض سرقة دورات المياه، وتخلص من المجني عليه بعدما حاول الإمساك به.

 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بالعثور على جثة حارس مدرسة كفر ميت العز الابتدائية مقتولًا وملقى داخل محل عمله في ظروف غامضة.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ برئاسة المقدم رامي ابو شوية والفريق المعاون له، وبالفحص تبين مقتل سعد محمد سعد، 40 سنة، مقيم بكفر ميت العز التابع لدائرة المركز، وتبين وجود آثار تعدٍّ بآلة حادة على رأسه.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وشكل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر فريق بحثي لكشف غموض الواقعة، وبالفحص والتحريات تبين أن ورائها بائع متجول مقيم بمحافظة القليوبية وله كارت معلومات جنائية.

 

وتبين أن المتهم تسلل للمدرسة ليلًا بغرض سرقة أدوات صحية من دورات المياه، وتفاجأ بالمجني عليه يحاول الإمساك به، فتعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية على رأسه أكثر من مرة، حتى سقط متوفيًا، واستولى على هاتفه المحمول والمسروقات وفر هاربًا.

وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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