الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

جنايات بنها تقضي بالمؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد لمتهمين لاتجارهم بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

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وعقدت المحكمة برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 2022/٣١٢٧٩ مركز شبين القناطر والمقيدة برقم ٣٦٩٦ لسنة ٢٠٢٢ كلي شمال بنها، أن المتهمين "ع.ا.م"– محبوس  ٤٠ سنة – سائق – ومقيم قرية الحزانية مركز شبين القناطر، و" م.ر.ع"٣٨ سنة – سائق – ومقيم قرية كفر الشوبك مركز شبين القناطر، لأنهما في يوم ٢٠٢٢/١٢/٢٦ بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية"،حازا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الاتجار.

وأوضح أمر الإحالة أن الأول أحرز وحاز الثاني بواسطته جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا. حازا سلاحًا تاريًا مششخنًا "بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، وحازا ذخائر (عدد تسعة طلقات مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه السلاح موضوع التهمة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين، حازا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا مششخنًا "مسدس"، وحازا ذخائر (عدد خمسة طلقات مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازته أوإحرازه، فيما حازا أداة كتر" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وتوصلت تحريات المباحث، لحيازة وإحراز المتهمان للمواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، فاستصدر إذنا من النيابة العامة ونفاذًا لذلك الإذن انتقل إلى مسكن المتهم الثاني وأبصرهما وإلى جوارهما سلاح ناري بندقية آلية مذخرة بعدد تسعة طلقات وأمام كل منهم حقيبة فضبطهما والسلاح الناري والحقائب حيازتهما.

واوضحت التحريات أنه بتفتيش المتهم الأول عثر معه على لفافة تحوي جوهر "الميثامفيتامين" المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على عدد عشرون قطعة كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وعدد أربعة قطع حجرية اسطوانية لجوهر الهيروين المخدر، وثلاثة قطع متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض "كتر".

فيما تم تفتيش المتهم الثاني عثر معه على هاتف محمول ومبلغ مالي وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر بداخلها على سلاح ناري "مسلس" مذخر بعدد خمسة طلقات وعدد ثلاثون لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر.

وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهم، والسلاح الأبيض "كتر" لتقطيع المواد المخدرة والهواتف المحمولة لتسهيل تواصلهم بالعملاء والمبالغ المالية حصيلة الاتجار.

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شبين القناطر محافظة القليوبية شبين القناطر محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية

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