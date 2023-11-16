اليوم، حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بجامعة عين شمس

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف فريق من كليتي الطب، والتمريض، ووجود استشاريين في السكر والغدد الصماء بحرم ١ أمام كلية العلوم اليوم الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجاري، ويأتي ذلك تزامنًا مع اليوم العالمى لمرض السكر.

حملة لقياس الضغط والسكر وتوعية حول الأمراض المزمنة بجامعة عين شمس

تتضمن الحملة قياسات ضغط، وسكر، وسكر تراكمي، وتوعية خاصة بالمرض تحت إشراف نخبة من أساتذة متخصصين من كلية الطب بوحدة الغدد الصماء والسكر وكلية التمريض.

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يستفيد من الحملة جميع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري، وجميع العاملين بالجامعة، والطلاب.

وفي سياق آخر تشهد جامعة عين شمس يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، انطلاق المؤتمر الدولي الحادي عشر لكلية الحاسبات والمعلومات فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الدكتور نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر والدكتور رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

حاسبات عين شمس تنظم مؤتمرها الدولي حول الحوسبة الذكية ونظم المعلومات

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبراني وعلوم البيانات.