تنظم جامعة عين شمس-قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الخميس المقبل الموافق ١٦ من نوفمبر الجارى" المعرض الخيري للملابس ، وذلك بالحرم الرئيسى أمام كلية العلوم.

جامعة عين شمس تنظم معرضا خيريا للملابس الخميس



يقام المعرض بمشاركة أندية روتارى هليوبوليس الشروق، وروتارى قصر النيل، وروتارى المعادى.

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وفي سياق آخر أجرى الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس جولة تفقدية بالحرم الجامعي" أ " وبرفقته الدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك في إطار الاهتمام الدائم بمتابعة أعمال التطوير والتحديث التي تنفذها الجامعة وفقا لخطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتية بمختلف أرجاء الجامعة.

جولة تفقدية لرئيس جامعة عين شمس بالحرم الجامعي

وقام رئيس الجامعة بتفقد مبنى البيوتكنولوچي الجديد بكلية العلوم، بحضور أ.د محمد رجاء السطوحي عميد الكلية، أ.د ايمان عبد العظيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أ.د أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويضم المبنى 4 أدوار رئيسة، 3 معامل لقسم الكيمياء، ومعملين لقسم الكيمياء الحيوية، ومعملين لقسم الميكروبيولوجى، ومعلمين للحاسب يتبع شعبة علوم الحاسب، واستراحات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس وقاعات التدريس ومعامل الأبحاث ومعمل حاسبات كيمياء الكم وتطبيقاتها، كما من المقرر أن يضم المعمل عدد من أجهزة الكمبيوتر الحديثة والمزودة بالبرمجيات الحديثة لتتناسب مع إجراء التجارب الكيميائية النظرية.

كذلك شملت الجولة تفقد مبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد، واستمع رئيس الجامعة لشرح مفصل من فريق عمل المشروع بقيادة المهندس محمود عثمان مدير المشروع تناول فيه عملية تأسيس المبنى والذي تم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية القياسية وأن يكون أول مبني حكومي جامعي بتنفيذ وتصميم مصري كامل للحصول علي شهادة (LEED) Leadership in Energy and Environmental Design أي الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة حسب تصنيف المباني الخضراء الأكثر استخدامًا في العالم والذي تم تطويره من قبل مجلس المباني الخضراء الأمريكي (USGBC)، وهى شهادة معترف بها عالميًا لتحقيق الاستدامة والقيادة.

ومن المقرر الانتهاء من المبنى فى غضون عامين، ويضم المبنى ١٣ معملا وقاعة للمحاضرات، وسيتم ربطه بالمبنى القديم.